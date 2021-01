Promusicae estrena una lista de vinilos más vendidos sin interés hasta que no computen ciertas tiendas

Promusicae hoy hace balance de 2020 celebrando sobre todo la subida anual de un 27% en el consumo de streaming y de un 23% en la venta de vinilos. Este último punto, una gran noticia sin ninguna duda, se corresponde con una nueva lista de vinilos que desde hoy se podrá encontrar semanalmente en su site.

Se trata de un top 100, algo que parece bastante exagerado si tenemos en cuenta que a pesar de esa subida del 23%, la parcela del vinilo continúa siendo testimonial, y como era de prever, tal tabla es un compendio de anécdotas sin interés general. ¿La razón? Las tiendas donde seguramente acudirías a comprarte un vinilo (Bajo el Volcán en Madrid, las de la calle Tallers en Barcelona, Discos Bora Bora en Granada) no computan en Promusicae.

Como resultado, encontramos una lista tomada por lanzamientos de Sony, Universal y Warner, carne de Fnac, Corte Inglés y grandes almacenes. ‘El mal querer’ de Rosalía, ese disco de 2018 que tanta visibilidad necesita ahora mismo, es el primer puesto 1, ‘Power Up’ de AC/DC es el número 2 y ‘Fine Line’ de Harry Styles es el número 3.

Nada bueno nos hace presagiar que el 5º vinilo más vendido de la semana, ‘Ghost of Tusshima’ de Ilan Eshkeri & Shigeru Umeba, sea tan solo número 91 en la clasificación de álbumes general. De nuevo, es evidente que muy pocas copias han sido necesarias para llegar a esta tabla, por mucho que nos alegre ver a Ginebras en el puesto 38 con ‘Ya dormiré cuando me muera’, a Niño de Elche con ‘La distancia entre el barro y la electrónica’ (que no está en streaming) en el número 63, o a ‘Drunk Tank Pink’ de shame en el número 80.

Y algo nos dice que algo no está bien definitivamente cuando encontramos en esta tabla discos muy queridos pero tan antiguos como ‘Tu labio superior’ de Christina Rosenvinge en el número 62 o ‘Dreams: Collection’ de Cranberries en el 79. Es ahí cuando sobrevuela la misma pregunta: ¿de cuántas copias estamos hablando cuando decimos que ‘A Hero’s Death’ de Fontaines DC aparece en el puesto 99 de la semana? Exactamente 11 copias han sido suficientes para llegar al top 100, según ha podido saber JENESAISPOP.

En ocasiones, las tiendas pequeñas no pueden computar por falta de tiempo y problemas burocráticos, porque en cierta medida están en esto con el agua al cuello, y un poco por amor al arte. Pero hasta que eso no suceda, y hasta que Promusicae no incorpore también las ventas a través de web de los artistas como ya sucede en Reino Unido, cabe preguntarse si esta lista tiene algún tipo de sentido. La lista de vinilos es interesante porque recoge compras de precio elevado, de 20 euros, 30 o incluso más: estos compradores seguramente sean los que vayan a un concierto a medio plazo a ver a shame o a Fontaines DC. Pero cuando hablamos de tan pocas unidades vendidas, es necesario que se cuente hasta la última en todo ese entramado de pequeñas tiendas repartidas por toda la geografía española.