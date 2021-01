‘YHLQMDLG’ de Bad Bunny fue el disco más “vendido” de 2020 en España, sin soporte físico

Malas noticias para Bisbal, mañas noticias para Pablo Alborán y malas noticias para Dani Martín. El disco más “vendido” de 2020 en España ha sido ‘YHLQMDLG’, como certifica hoy Promusicae. Y tiene gracia porque el excelente álbum de Bad Bunny no tiene más soporte físico que una anecdótica cassette que no es demasiado fácil de encontrar.

La pandemia forzaba a Promusicae a elaborar una lista de álbumes conjunta de ventas y streaming la pasada primavera, porque aquello comenzaba a ser una risa; y como resultado este disco de Bad Bunny que no ha sido editado por ninguna de las 3 multinacionales que quedan, sino por el sello del artista Rimas Entertainment LLC es el más “vendido”, o el más “popular”, como se prefiera del país. Está certificado como platino por lo equivalente a 40.000 copias, por lo que debe de sumar puntos en algún punto entre 40.000 y 80.000 unidades sin que se haya especificado cuál, a diferencia de lo ocurrido otros años.

Promusicae explica en una larga pero poco jugosa nota de prensa que se temió que el streaming también se la pegara como consecuencia del confinamiento, y que en primavera bajó el consumo de música porque la gente prefería otras opciones de ocio (televisión) y no se escuchaba tanta música como en los gimnasios. Sin embargo, los datos han repuntado después y el consumo de streaming ha subido finalmente un 27% en 2020. La venta de vinilos ha subido un 23%. Adivinamos que la venta de CD’s no ha corrido la misma suerte, pero de momento no se especifica.

En el resto del top 10 de discos más vendidos de 2020, en el puesto 2 ha quedado Bisbal con ‘En tus planes’ seguido de Pablo Alborán, que ha logrado llegar al número 3 anual en tan sólo 3 semanas. Es una noticia agridulce para él, porque por un lado es meritorio, pero por otro, él está acostumbrado a distribuir mucho más de 40.000 copias. No ha llegado mucho más lejos que Anuel AA con ‘Emmanuel’ (top 4 anual) o J Balvin con ‘Colores’ (top 5 anual), ambos sin ventas significativas.

En cuanto a artistas anglosajones, Harry Styles llega al top 10 anual con ‘Fine Line’; Bruce Springsteen aparece en el top 13 anual con ‘Letter to You’ y Dua Lipa en el número 18 anual con ‘Future Nostalgia’. En el número 19 anual hallamos ‘POWER UP’ de AC/DC.

Pese a proceder de años anteriores, aún vemos ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ de Billie Eilish en el número 26, ‘El mal querer’ de Rosalía en el número 29 anual y ‘X100 PRE’ de Bad Bunny en el número 36.

Lady Gaga logra un digno puesto 32 con ‘Chromatica’, pero Taylor Swift queda fuera del top 50 con ‘folklore’ (número 52), sin duda con peor impacto del logrado en el mundo anglosajón. Lo mismo podemos decir de ‘After Hours’ de The Weeknd (54) y ‘positions’ de Ariana Grande (63), que han logrado muy pocos puntos más que un disco que ha pasado tan desapercibido como ‘Everyday Life’ de Coldplay (64). Aparecen en la parte baja de la tabla ‘Pero no pasa nada’ de Amaia (79) y ‘Plastic Hearts’ de Miley Cyrus, número 94 anual en tan solo 5 semanas de vida.

Los discos más vendidos en España en 2020:

1.-Bad Bunny / YHLQMDLG

2.-David Bisnal / En tus planes

3.-Pablo Alborán / Vértigo

4.-Anuel AA / Emmanuel

5.-J Balvin / Colores

6.-Dani Martín / Lo que me dé la gana

7.-Manuel Carrasco / La cruz del mapa

8.-Beret / Prisma

9.-Tributo a Sabina / Ni tan joven ni tan viejo

10.-Harry Styles / Fine Line