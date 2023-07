El mundo de la música recuerda a Sinéad O’Connor

La muerte de Sinéad O’Connor a los 56 años de edad ha conmocionado al mundo de la música, y no son pocos los figuras públicas relacionadas o no con el mundo de la música que han acudido a las redes sociales para mostrado su pena por la desaparición de la icónica artista, que tanto hizo por dar voz a los más vulnerables. Sin ir más lejos, el presidente de Irlanda, Michael D Higgin, ha destacado el «incomparable talento» de Sinéad, su «extraordinaria voz» y su compromiso con las causas sociales que expuso a la audiencia.

Artistas contemporáneos a Sinéad han expresado su pésame por el fallecimiento de la cantante irlandesa. Tori Amos ha declarado que Sinéad era una «fuerza de la naturaleza» y una «compositora y cantante brillante cuyo talento no se volverá a repetir». Billy Corgan de los Smashing Pumpkings ha recordado que era «increíblemente honesta y dulce y divertida, y talentosa hasta un punto que ella no parecía entenderlo del todo». Más escueto ha sido Michael Stipe de R.E.M., que ha dicho encontrarse «sin palabras».

- Publicidad -

La muerte de Sinéad ha traído a muchos el recuerdo de la también irlandesa Dolores O’Riordan, que falleció en 2018, y Cranberries, en concreto, sus tres integrantes actuales, Fergal, Mike y Noel, se encuentran entre quienes han expresado su «shock y pena» por la inesperada desaparición de la artista. Dicen que han sido «fans durante años».

Un homenaje especial ha sido el de Anohni, que ha subido un vídeo de ella cantando al piano la canción de Sinéad de 1997 ‘I Am Enough for Myself’. En el vídeo, ya borrado, Anohni expresaba que «no se me ocurre ningún otro artista que nos haya dado tanto como Sinéad y que haya sido tan castigada por decir la verdad». En un concierto, P!nk le ha rendido tributo:

Pink just paid tribute to Sinead O’Connor and it was so beautiful, it made me cry pic.twitter.com/CXQO1TGBid — karen (@KarenBoston) July 27, 2023

- Publicidad -

Especialmente contundente ha sido Shirley Manson de Garbage, que ha condenado la manera en que «este asqueroso mundo rompió» a Sineád «y continuó rompiéndola», y le ha agradecido «toda la belleza y las sabias enseñanzas que nos has ofrecido». Más duro ha sido Morrissey: el británico ha declarado que le parece «insultante» que los medios y la industria de la música lloren ahora a Sinéad cuando «no tuvisteis los cojones de apoyarla cuando estaba viva y os necesitaba».

- Publicidad -

Otros artistas que llegaron a trabajar con O’Connor han expresado sus condolencias. Massive Attack, que colaboraron con Sinéad en ‘What Your Soul Sings’, han dicho que cada vez que una persona pasaba por el estudio y escuchaba cantar a la artista, se quedaba de piedra. Por otro lado, The The han rememorado que «lo que recuerdo de nuestra colaboración ‘Kingdom of Rain’ es a una mujer joven y hermosa, con un humor irónico, inteligente hasta decir basta e independiente, con una voz que atravesaba el alma».

También desde España varios artistas y personalidades han expresado su pésame por la muerte de la autora de ‘The Lion and the Cobra’. Luz Casal ha compartido una imagen de ella con Sineád tomada en América Latina: «Coincidimos en Chile y durante varios días nuestras manos y nuestras voces se juntaron varias veces», ha recordado. Agustín Shangay ha evocado el día en que «tuve la suerte de compartir una cena con Sinéad O’Connor y fue una experiencia inolvidable, porque era, además de una artista superlativa, una mujer increíble».

Coincidimos en Chile y durante varios días nuestras manos y nuestras voces se juntaron varias veces. D.E.P. Sinéad O’Connor pic.twitter.com/UcwYGcxtA0 — Luz Casal (@LuzCasalOficial) July 26, 2023

La lista de artistas que están recordando a Sinéad es interminable. Imelda May comparte una feliz imagen junto a la artista, a la que considera su «gran amiga, compañera, hermana». Peter Murphy reza para que «descanse en la falda de la compasión». Cat Stevens recuerda a Sinéad por su nombre islámico, Shuhada Sadaqat, y señala que fue «un alma preciosa». Y Tegan and Sara reconocen que escuchar ‘The Lion and the Cobra’ de niñas, en el coche de su madre, inspiró su creatividad.

Otros artistas que han lamentado la muerte de Sinéad son Sam Smith, Janelle Monáe, Phoebe Bridgers, Questlove, Kelly Lee Owens, Sky Ferreira, Tracey Thorn y muchos más.