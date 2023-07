Muere Sinéad O’Connor: sensibilidad y revolución al margen de aquella canción de Prince

The Irish Times anuncia la muerte de Sinéad O’Connor a los 56 años. El medio irlandés reproduce un comunicado de la familia que dice: «Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y pedimos respeto a nuestra privacidad en este momento tan difícil».

La cantante irlandesa dio el salto a la fama a finales de los 80 con un debut llamado ‘The Lion and the Cobra’, en el que se incluyeron singles como ‘Mandinka’. En 1990 su segundo disco se convertiría en un superventas mundial gracias a la recuperación de un tema escrito por Prince que se había publicado sin éxito hacía unos años. ‘Nothing Compares 2-U’ sería una de las composiciones más brillantes de él y una de las mejores interpretaciones de ella. Era inolvidable e indisociable de un vídeo multipremiado en MTV, en que ella lloraba en primer plano por una ruptura… llevando al público por extensión a las lágrimas también.

Pero aquel disco también incluía otros temas románticos de casi igual calado como el precioso ‘The Last Day of Our Acquaintance’, y revolucionarios de una u otra manera. Hablamos de ‘Black Boys on Mopeds’ (con crítica explícita a Margaret Thatcher) o ‘The Emperor’s New Clothes’. Ese carácter revolucionario sería un problema para la artista, que sería oficialmente cancelada tras romper una foto del Papa en SNL al denunciar los abusos de la iglesia.

La carrera de Sinéad O’Connor nunca remontaría del todo en lo comercial pero sí en lo artístico. Pese a no contar con el apoyo mediático de antaño, discos editados la pasada década como ‘How About I Be Me’ (2012) y ‘I’m Not Bossy, I’m the Boss’ (2014), seguirían siendo notables tanto por melodías y producción, como por sus contundentes mensajes sobre el amor por uno mismo y el feminismo, a su manera.

Diagnosticada con bipolaridad y otros problemas de salud mental, Sinéad O’Connor intentó suicidarse el día de su 33º cumpleaños, y se había temido por su vida varias veces, como cuando hace unos años desapareció durante unas horas, tras haber sido vista conduciendo una bicicleta con una bandera de Irlanda.

La prensa solía divertirse con sus devaneos religiosos, cambios de nombre y de orientación sexual, y pocas veces se destacaba tanto que su música no había perdido sensibilidad. Además de mantener una buena carrera en solitario y actuar en directo de vez en cuando (en Madrid se dejó caer por Noches del Botánico), tuvo el buen gusto de colaborar con gente como John Grant. Hoy por hoy se desconoce la causa de su muerte, y su familia ha pedido respeto a su privacidad.



