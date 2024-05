Eminem promociona su nuevo disco con un falso obituario

Eminem es otro gran nombre internacional que publicará nuevo disco este año. Se titula ‘The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)’ y, en él, efectivamente, Eminem parece «matar» a su alter ego.

La web de Eminem ya promociona ‘The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)’ con un tráiler en el que se anuncia la muerte de Slim Shady, y también da una fecha vaga de lanzamiento: verano.

- Publicidad -

La última acción promocional relacionada con ‘The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)’ consiste en un obituario falso publicado en la versión impresa de un periódico de Detroit, el Detroit Free Press.

El texto despide a Eminem, o a Slim Shady, mejor dicho, recordando que, aunque su música obtuvo éxito comercial, también escondía una profunda «oscuridad» y que ayudó a propagar y «glorificar» una «visión nihilista del mundo» que influyó a millones de oyentes. El obituario afirma que Eminem vivió una vida «torturada» que solo podía tener un «final terrible», y ruega que «encuentre en el más allá la paz que no encontró en la Tierra».

- Publicidad -

Parece que la oscuridad y el terror siguen inspirando a Eminem tras el lanzamiento de su último disco, ‘Music to Be Murdered By‘, a principios de 2020. Es el disco que contiene su mayor éxito reciente, ‘Godzilla‘.