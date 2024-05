Taylor Swift busca registrar la marca ‘Female Rage: The Musical’, confirma Billboard. Su solicitud está pendiente de revisión, pero Swift, la «reina de las marcas comerciales», como la ha llamado un medio, no debería tener problema viendo aceptada su petición.

Se rumorea que Swift podría usar la frase ‘Female Rage: The Musical’ en el merchandising de su gira, que llega a España en unos días. En absoluto Swift estaría preparando un musical, ocupada como sigue afrontando la gira más importante de su carrera.

El origen de la frase ‘Female Rage: The Musical’ proviene de un post de Swift publicado en Instagram en el que la cantante usa esta frase para describir la sección del Eras Tour dedicada a su último disco, ‘The Tortured Poets Department‘. En concreto, escribe que «este post está dedicado a la nueva sección de Tortured Poets del Eras Tour, también conocida como «Rabia femenina: El musical!». Es decir, la frase parece a todas luces una broma. Aunque, ahora que la quiere registrar, parece que va en serio.

Aunque algunos cuestionan la idea de Swift preguntándose dónde está la «rabia» en la música de ‘The Tortured Poets Department’ o en su música en general, sus fans y estudiosos apuntan a algunas de sus letras, como la de ‘Who’s Afraid of Little Old Me?’.

Taylor acaba de reanudar el Eras Tour después de dos meses y visitará España los días 29 y 30 de mayo para actuar en el Santiago Bernabéu de Madrid.