Las alianzas musicales de Coke Studio que crean lazos en la diversidad

Que la música es un lenguaje universal que posee el poder de unir a las personas en el amor es una idea que han expresado no pocos artistas. Desde Beethoven a Michael Jackson pasando por Hans Zimmer, Bob Marley, Stevie Wonder o Beyoncé, son muchos los iconos musicales que han compartido la idea de que la música es una fuerza unificadora que promueve la paz y la unión entre las personas. Ya se sabe que Madonna cantaba eso de que “la música une al burgués y al rebelde». Y pocas canciones han unido a la gente tanto como ‘Imagine’ de John Lennon, sobre todo, en los últimos tiempos.

La noción de que la música une a los seres humanos en un lenguaje compartido -el de las emociones- es el motor de Coke Studio, la plataforma musical de Coca-Cola que lleva 13 años apoyando la música con diferentes acciones e iniciativas musicales llevadas a cabo en diferentes lugares del mundo.

Crear lazos en la diversidad, con la música como hilo conductor que une diferentes culturas y generaciones, es el propósito de Coke Studio, un propósito que este año se ha materializado en la iniciativa «be who you are» en la que algunos artistas destacados del pop actual han unido sus fuerzas en una serie de canciones y/ o vídeos originales que son más que una mera curiosidad. De hecho, como recordarás, la iniciativa recibe su nombre del título de una canción reciente de Jon Batiste en la que participan NewJeans, Camilo y J.I.D., nada menos. Batiste, uniendo «fandoms» a golpe de reggae.



Precisamente, NewJeans y J.I.D. se dan de la mano en otro de los vídeos realizados por Coke Studio, en este caso con el apoyo de ‘Zero’, single de NewJeans creado para la ocasión de esta iniciativa. En el vídeo, el grupo surcoreano interpreta ‘Zero’ en vivo y el autor de ‘The Forever Story‘ se les une aportando un verso inédito. Por su parte, Jon Batiste también repite en la campaña ofreciendo un emotivo directo de ‘Calling My Name’, otro de los cortes que aparecerán en su próximo disco.

Otra de las superestrellas que participan en la iniciativa de Coke Studio es la pakistaní Shae Gill. Conocida por su éxito ‘Pasoori’, que se aproxima a los 300 millones de reproducciones en Spotify, Gill canta una canción de título evidentemente unitario, ‘One Love’, como el de aquel clásico de Bob Marley, acompañado por uno de los astros del firmamento musical turco, Evdeki Saat. Un tema arraigado en la tradición, pero modernizado, que invita a meditar y a soñar. Es muy diferente la propuesta de la china Xin Liu, que, con ‘Boom Tick Boom’, entrega un hit urban inspirado en el pop estadounidense y, en el vídeo, nos descubre a una auténtica bestia bailando. Zack Tabudlo, de Filipinas, y Nasty C, de Sudáfrica, se alían en el trap-pop de ‘Fallin’ para capturar la magia de enamorarse.



No todas las canciones promovidas por Coke Studio son originales, aunque sí lo son los vídeos que se han realizado para la ocasión. Es el caso de Sam Smith, Jesse Reyes y Cat Burns, que hacen terceto cantando que «no soy perfecto, pero yo lo valgo», como ya lo hacían en el último disco de Smith, porque todos somos perfectos en nuestra imperfección. Por otro lado, Imagine Dragons cantan en ‘Symphony’ -incluida en su último trabajo- que la vida es una «sinfonía» de vivencias y sensaciones en la que no debemos perder de vista la importancia de comunicarles a nuestros seres queridos cuánto les queremos. En el vídeo producido por Coke Studio, Imagine Dragons tocan ‘Symphony’ acompañados de la Inner City Youth Orchestra de Los Angeles, la mayor orquesta afroamericana de Estados Unidos.

Pero la cosa no acaba aquí: los próximos 1 y 2 de septiembre, una nueva edición del festival Coca-Cola Music Experience tendrá lugar en Madrid. Más de 30 nombres figurarán en el cartel, que ya ha confirmado la presencia de Quevedo, Yungblud, Maria Becerra, Lali, Nil Moliner, Maikel Delacalle, Saiko, La La Love You, Mae Muller o Vicco, entre otros.

El festival volverá a poner en valor la fuerza unitaria de la música. Explica Javier Meza, Director de Marketing de Coca-Cola en Europa, que «la música tiene una capacidad inigualable para elevar y conectar a las personas y sabemos que nuestro público objetivo está más comprometido con la música y el audio digital que nunca. La música proporciona conexión, fomenta la autoexpresión y, sin duda, para muchos es un catalizador de experiencias compartidas inolvidables».