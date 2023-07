RFTW: Travis Scott, Carly, Post Malone, Georgia…

Hoy 28 de julio salen los nuevos discos de Travis Scott, Carly Rae Jepsen, Post Malone, Georgia, Anne-Marie, Jessy Lanza, Bethany Consentino (antes Best Coast), Beverly Glenn-Copeland o The Clientele. También hay nuevo EP de Aphex Twin. En materia de singles son éxitos potenciales las nuevas propuestas de Chanel con Ptazeta, Calvin Harris con Sam Smith u Offset con Cardi B. Grimes, Mitski, James Blake, Jungle, Animal Collective, Sofia Kourtesis, Niña Polaca con Grasias, Romy, Holly Humberstone, Burna Boy, The Kills, Ana Mena con Fred de Palma, Jessie Ware con Róisín Murphy, Ismael Serrano, rebe o Lynks se encuentran también entre quienes publican novedades hoy y que ya puedes escuchar en la playlist «Ready for the Weekend».



- Publicidad -

- Publicidad -