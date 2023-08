Wilco anuncian disco producido por Cate Le Bon

Wilco, que están a punto de tocar en Sonorama Ribera, donde son cabeza de cartel, dan la sorpresa anunciando nuevo álbum solo un año después de la salida del anterior. De ‘Cruel Country‘ pasamos a ‘Cousin’, que verá la luz el próximo 29 de septiembre.

Cate Le Bon, quien, al parecer, está secretamente produciendo los discos de todos tus artistas favoritos, se ha puesto a los mandos de la producción de ‘Cousin’. Es la primera vez desde 2004 que Wilco dejan que una persona ajena a su círculo de confianza produzca uno de sus discos.

El primer single, ‘Evicted’, suena a la mezcla que esperas escuchar de una colaboración entre Wilco y Cate Le Bon: la galesa, que últimamente ha producido discos de Devendra Banhart, John Grant o Deerhunter, se hace notar, por ejemplo, en las guitarras.

Acorde a Jeff Tweedy, ‘Evicted’ está escrita desde el punto de vista de una persona que no termina de aceptar que no merece volver al corazón de una persona. «Las heridas que me hecho a mí mismo aún duelen y es casi imposible recuperarse de ellas», añade.

A Wilco les espera una generosa gira por España que no solo les llevará a Sonorama Ribera el próximo 12 de agosto: los autores de ‘Yankee Hotel Foxtrot’ estarán asimismo en el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols el 14 de agosto, el Starlite Marbella el 16 de agosto, en la Plaza de Toros de Alicante el 17 de agosto y el Espazos Festival de Vigo el 20 de agosto.