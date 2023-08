Travis Scott y un Daft Punk crean el «temazo moderno»

El Disco de la Semana está siendo ‘UTOPIA‘ de Travis Scott y no solo por los espectaculares números que está produciendo. ‘UTOPIA’ es una superproducción de hip-hop que incluye beats realmente asombrosos como los de ‘Hyaena’, ‘Forever Lost’ o ‘Modern Jam’.

‘Modern Jam’ se desmarca del resto de pistas de ‘UTOPIA’ por su sonido electrónico. Resulta que es Guy-Manuel de Homem-Christo, ex integrante de Daft Punk, quien firma esta base de electro futurista, sobre la que Travis escupe sus versos.

La historia de ‘Modern Jam’ está directamente relacionada con Kanye West, mentor de Travis. La base de ‘Modern Jam’ es la misma que sonaba en la versión inicial de ‘I Am a God’ de Kanye, antes de que esta llegara al acabado que todos conocemos, incluido en el histórico ‘Yeezus‘ (2013).

Puede que la base de ‘Modern Jam’ cuente ya más de diez años, pero no se nota. Los sintetizadores aún te llevan «al espacio exterior», como rapea Travis en uno de los versos cuando se compara con sus colegas raperos. Él está más alto que ellos.

En ‘UTOPIA’, ‘Modern Jam’ ofrece un oasis de pop. En primer lugar porque Travis se marca unas barras bastante pegadizas. Y no, a Travis no le van a dar el Pulitzer por escribir «Hey, Guy-Man, brought him home from France / This shit punk, put it on the Bible / I like a bi girl on a bi-cycle» o «Then I bought a car, now she feel entitled / My dick so hard, pokin’ like the Eiffеl», pero las rimas son memorables. Puede que no digan nada, pero la sonoridad de las palabras hace que se peguen.

Y después está la colaboración de Teezo Touchdown. El rapero de Texas, una promesa del rap, pues aún no tiene un solo disco en el mercado, ofrece uno de los mejores momentos de ‘UTOPIA’ cantando el puente: «I know you’re lyin’ / Outside waitin’ in the line / Gettin’ told one at a time». La épica melodía, y su dramática melodía de cantarla, elevan la canción, sí, a la categoría de «temazo moderno».