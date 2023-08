Harry Styles, retratado por David Hockney

Un retrato de Harry Styles pintado por David Hockney, autor de obras míticas del arte pop como ‘A Bigger Splash’ (1967) o ‘Portrait of An Artist’ (1972), podrá verse expuesta en la National Gallery de Londres a partir del 2 de noviembre de 2023. La obra forma parte de la exposición ‘David Hockney: Drawing from Life’ que recopila una treintena de nuevas piezas creadas por el pintor durante los últimos dos años, así como otras clásicas, sumando 160 piezas en total.

La exposición, que concluirá el 21 de enero de 2024, estuvo abierta brevemente en marzo de 2020, antes de que la pandemia obligase a cerrar sus puertas. En los años posteriores, Hockney creó nuevas piezas que podrán verse exhibidas en la galería, entre ellas, el retrato de Styles.

- Publicidad -

El proceso de creación del retrato de Styles empezó en mayo de 2022, cuando el autor de ‘Adore You’ visitó la casa del pintor en Normandía, Francia. En declaraciones a Vogue, Styles se ha mostrado «emocionado y honrado por el privilegio» de ser retratado por Hockney, y ha afirmado que el pintor «ha estado reinventando la forma en que vemos el mundo durante décadas».

La gira de ‘Love On Tour’ de Harry Styles, que precisamente en mayo de 2022 no tenía ninguna fecha programada, concluyó recientemente en Reggio Emilia, Italia. En este concierto, Styles estrenó una composición nueva, instrumental. Antes, la gira pasó por Barcelona.

- Publicidad -