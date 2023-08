Taylor Swift anuncia ‘1989 (Taylor’s Version)’

Taylor Swift ya tiene listo el siguiente lanzamiento de sus discos regrabados. ‘1989 (Taylor’s Version’) sale el 27 de octubre -la misma fecha en que se editó el disco original en 2014- con 5 cortes inéditos que son «una locura», en palabras de Taylor. Por esta razón, Taylor dice que ‘1989 (Taylor’s Version)’ es su «favorito» de los discos regrabados.

En el mismo mensaje, Swift explica que ‘1989‘ «cambió mi vida de innumerables maneras». El largo, titulado con el año de nacimiento de Taylor, suponía su gran divorcio del country, su primer disco puramente pop, y contiene varios de sus mayores hits, estos son, ‘Shake it Off’, ‘Bad Blood’, ‘Blank Space’, ‘Out of the Woods’, ‘Style’ y ‘Wildest Dreams’. En 2015, ‘1989’ ganó el Grammy a Álbum del año.

Con ‘1989 (Taylor’s Version)’, Taylor acelera la compleción de los lanzamientos de todos sus discos regrabados. El último, ‘Speak Now (Taylor’s Version)’, salió en julio, hace apenas un mes. ‘Fearless (Taylor’s Version)’ y ‘Red (Taylor’s Version)‘ vieron la luz entre abril y noviembre de 2021. Quedarían por publicar las nuevas versiones de ‘Taylor Swift’ (2006) y ‘reputation’ (2017), el primero y el último de sus discos publicados con Big Machine Records.

Las nuevas versiones de sus viejos discos siguen dando alegrías comerciales a Taylor. Con el número 1 de ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ en Estados Unidos, Taylor se ha convertido en la mujer con más álbumes números 1 de la historia del país, superando a Barbra Streisand.

Taylor, que sigue de gira con ‘Eras Tour’, ha sido noticia estos días por repartir 55 millones de dólares extra entre todos y cada uno de los empleados de su gira, pues ‘Eras Tour’ va camino de convertirse en la gira más lucrativa de todos los tiempos. Os recordamos que, en mayo de 2024, pasa por Madrid.