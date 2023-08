Fallece Robbie Robertson de The Band a los 80 años

Robbie Robertson, miembro fundador de The Band, ha fallecido a los 80 años en Los Ángeles rodeado de su familia, ha informado su propia familia en Instagram: «En lugar de flores, la familia ha solicitado que se hagan donaciones a la reserva Six Nations de Canadá para apoyar la construcción de su nuevo centro cultural»

Nacido en 1943 en Toronto, Robertson empezó a tocar la guitarra de adolescente, como parte de la banda The Hawks que formó junto a Robbie Hawkins. Después, con Levon Helm, Rick Danko, Richard Manuel y Garth Hudson, pero sin Hawkins, inauguró The Band, que se dio a conocer a mediados de los 60 por ser la primera banda de directo «eléctrica» de Bob Dylan.

- Publicidad -

The Band desarrolló un sonido propio que combinaba elementos de country, Americana y soul y que influyó a grandes como Roger Waters de Pink Floyd. ‘Music from Big Pink’, el debut de The Band de 1968, se cuenta entre los discos más influyentes de la historia del rock ‘n roll, pero también fueron éxitos comerciales y de crítica sus siguientes trabajos ‘The Band’ (1969) y ‘Stage Fright’ (1970). The Band se disolvió en 1977, aunque se reuniría varias veces en años venideros sin la participación de Robertson, que por su cuenta emprendería una exitosa carrera en solitario. Robertson publicó sus propios álbumes y colaboró con artistas como Neil Diamond o Joni Mitchell.

Algunos de los singles de mayor éxito de The Band fueron ‘The Weight’, ‘The Night They Drove Old Dixie Down’ y ‘Up on Cripple Creek’. Acorde a los créditos de composición, Robertson fue el compositor principal de las canciones de The Band y por tanto recibió la mayor parte de los ingresos autorales, algo que Levon Helm (fallecido en 2012) criticó, pues consideraba la autoría de las canciones de The Band un trabajo más colaborativo de lo que Robertson supuestamente admitía.

- Publicidad -

El concierto de despedida de The Band fue inmortalizado por Martin Scorsese en el documental de 1978 ‘The Last Walz’, uno de los documentales musicales más importantes de la historia. Con Scorsese, Robertson mantuvo un relación profesional que se extendió durante décadas, una relación que le llevó a participar en varias películas del director, entre ellas ‘Casino’, ‘El lobo de Wall Street’ o ‘The Irishman’.