Lori Meyers conquistan Sonorama Ribera; Ayax y Prok, no tanto

Tras una exitosa velada inaugural atendida por 20.000 personas, el legendario Sonorama Ribera dio comienzo ayer a su programación completa, con todos los abonos generales agotados, en la que ya es su 26ª edición.

El miércoles se celebraba un concurso de disfraces, por lo que pasear por el festival era una experiencia mucho más estimulante que la que viví ayer y ojalá se celebrase el concurso todos los días. Aparte de eso, el espléndido ambiente y la emoción de los artistas al enfrentarse al agradecido público del Sonorama se mantuvo durante toda la jornada.

Y eso que, comparado con los dos que quedan, el día de ayer sería el más flojo por un cartel muy poco sorprendente, compuesto por nombres que podemos encontrar en casi cualquier festival. Aun así, se entiende rápidamente por qué el Sonorama es el Sonorama. Y todos los artistas saben donde están, por lo que siempre puedes esperar un plus.

Carlos Sadness inauguró el escenario Aranda de Duero con su rollo hawaiano característico. Hacia el final del show, Sadness volvió a sus orígenes al improvisar unas rimas antes de tocar las dos últimas: ‘Amor Papaya’, solicitada por el público mediante gritos, y ‘Te Quiero un Poco’. Al segundo de terminar el set del cantante catalán, El Drogas empezó a sonar en el escenario Ribera del Duero. Esto es algo que se dio durante todo el día de ayer y que seguro que se repetirá a lo largo de todo el evento: todos aprovechan su set hasta el último minuto, por lo que no se pierde nada de tiempo entre actuaciones.

Este también fue el caso de Xoel López, uno de los artistas que ya es familia del Sonorama (tocó por primera vez en 2001). López y los suyos estaban de estreno y aseguraron sentirse “muy emocionados con lo que viene”. Lo que viene es un nuevo disco llamado ‘Caldo Espírito’, del cual tocaron el single ya disponible (‘Fort Da’) y presentaron el tema que da nombre al LP, el cual fue muy bien recibido por los presentes. Este también podría llamarse ‘Caballero Griego Trágico’, siendo la frase que más se repite en la canción.

Después de tantos años, es esperanzador que se pueda seguir manteniendo la ilusión que tiene Xoel por el oficio. No solo eso, sino que con el amadísimo repertorio que López maneja, sigue siendo igual de humilde que siempre. En un momento dado tienes a miles de personas cantando ‘Lodo’ de pe a pa, y en otro estás tocando el cumpleaños feliz en la guitarra para dos miembros de tu equipo. ‘Ningún nombre, ningún lugar’ y ‘De piedras y arena mojada’ también resultaron en un baño de masas total. Tras el desfile de invitados que desplegó Elefantes, que incluía a “amigos” como Rafa Val de Viva Suecia o Rozalén, llegaba uno de los momentos más esperados por los asistentes.

Junto a Ayax y Prok, Lori Meyers figuraban como los headliners del jueves. Sin embargo, mientras que estos comenzaron su concierto a las 23:15, los gemelos lo tenían programado a las 2:05. En la mayoría de festivales, los cabezas de cartel suelen ser a estas horas, a las tantas de la mañana, pero precisamente una de las cosas que primero me llamó la atención al ver los horarios es que en Sonorama no. Excepto Ayax y Prok, quizás por ser unos de los pocos raperos del cartel junto a Toteking y Trueno, el resto de headliners no comienza su set más tarde de la medianoche.

Según confesó Noni en la rueda de prensa posterior, Lori Meyers salieron “un poco nerviosos” a tocar, por lo de estar a la altura de la situación, pero la verdad es que no se notó en ningún momento. No es normal que en una misma jornada haya tantos momentos en los que el público cante canciones enteras, y ayer, solamente en el concierto de los granadinos, se dieron varios momentos así. Todo gracias a un repertorio lleno de temazos en el que el público no podía coger ni un respiro. ‘Luces de Neón’, ‘El Tiempo Pasará’ y ‘Emborracharme’ protagonizaron los grandes momentos de la noche, pero en realidad todos y cada uno de los temas que sonaron fueron una celebración colectiva.

También hubo hueco para una sorpresa y para una lección de historia de Noni. La sorpresa fue que tocaron una canción que nunca habían “podido hacer en directo”. Se trataba de ‘No me merecía la pena’, junto a la joven cantante catalana Kora, y fue un momento para tomar aire y, de paso, descubrir otras facetas de los Meyers. Respecto a la clase de historia, Noni informó a los presentes: “Estáis en un festival que en la crisis de 2011 apoyó a los grupos españoles y estamos orgullosos de ser uno de los primeros que estuvieron”. Es por esto por lo que el Sonorama es considerado por muchos como La Meca del pop español.

Como tantos otros grupos en el cartel, León Benavente salieron al escenario con una deuda pendiente con el Sonorama y dispuestos a dejarla saldada: “Nuestro primer concierto aquí fue un punto de inflexión en nuestra historia”, exclamó Abraham Boba justo antes de recordar que se cumplían 10 años desde el primer disco de la banda. Con el mismo swag de siempre, Boba optó por ir de menos a más, comenzando por ‘Líbrame del mal’ y avanzando trallazo a trallazo hasta ‘Ser Brigada’ y ‘Ayer Salí’. Junto con Lori Meyers, fueron de los grupos que mejor sonaron, con ese directo que mezcla tan fácilmente lo electrónico con lo analógico. Esta característica sigue llegando a su punto álgido en ‘Mítico’, la gran joya del directo de León Benavente, cuya versión extendida es capaz de convertir en fan a cualquiera. En este punto, los horarios iban un poco más apretados, por lo que no pudieron extenderla tanto como me habría gustado, pero siempre es un placer ver a Boba cantando con dos micros mientras toca el teclado. Siempre es un placer verle, en general.

Ayax y Prok, con la asistencia del productor Blasfem, comenzaron su concierto con ‘La Góndola’ y desde la primera rima ya demostraron la química que tenían juntos en el stage. Como para no, siendo gemelos. Estos fueron cambiando entre sus temas en solitario y en conjunto, y excepto en momentos como la versión tecno de ‘Guajiro’ o en los que ambos se hacen uno en el escenario, es un concierto que se disfruta más si te sabes las canciones de antemano. ‘Ese cosquilleo’, para la que sacaron a J Dose, y ‘Bukowski’, fueron dos de las mejores performances del set.

Mientras el resto de artistas procuraba no perder demasiado tiempo hablando para que pudiesen tocar el mayor número de canciones posible, Ayax y Prok fueron todo lo contrario. Ambos son muy graciosos y ellos son un show en sí mismos, pero podía llegar a ser un poco excesivo. Ayax avisó en un momento dado: “Nos van a quitar temas por hacer gracias”, y de hecho, así fue. De repente, anunciaron que iban a tocar la última y se despidieron seguidamente con ‘Reproches’. Aun así, y al igual que todos los que pisaron ayer un escenario en el Sonorama, Ayax y Prok se llevaron el recuerdo de un público tremendo para siempre. Noni ya lo dijo durante su concierto: “El mejor público de España, el del Sonorama”.