El Atlántida Film Fest llega a su decimotercera edición. Tras su exitosa edición presencial en Mallorca, ha arrancado su versión online, convertida ya en cita ineludible veraniega para la reina Letizia y para un servidor. A continuación destacamos las películas más interesantes de la sección oficial (en breve publicaremos otro artículo con el resto de secciones).

Chiara (Susanna Nicchiarelli)

Susanna Nicchiarelli continúa con sus singulares biopics. Tras la sorprendente ‘Nico, 1988’ (2017), sobre la cantante de la Velvet, y la vibrante ‘Miss Marx’ (2020), sobre la activista Eleonor Marx, hija pequeña del padre del socialismo, la directora italiana nos lleva en su nuevo filme hasta la Edad Media, al pueblo de Asís. Allí no solo nació el célebre San Francisco, sino también su más insigne seguidora: Santa Clara de Asís, la fundadora de la orden de las clarisas.

Protagonizada por la joven estrella italiana Margherita Mazzucco, famosa por la exitosa serie ‘La amiga estupenda’ (HBO), ‘Chiara’ recrea los primeros años de vida monacal de Clara de Asís. Unos inicios marcados por la radicalidad de sus ideas y las dificultades para ponerlas en práctica, por su creciente fama como santa y revolucionaria. Como es habitual en la directora, ‘Chiara’ se aleja del academicismo biográfico y propone un estimulante biopic a medio camino entre el neorrealismo poético pasoliniano y el musical jipi. Milagros y epifanías musicales al ritmo del ‘Le cose più rare’ de Cosmo. 8’5

Falcon Lake (Charlotte Le Bon)

Fantástica opera prima de la actriz canadiense Charlotte Le Bon (‘Yves Saint Laurent’, ‘El desafío’, ‘Proyecto Lázaro’) presentada en el festival de Cannes del año pasado. Adaptación muy libre de la novela gráfica ‘Una hermana’ (Diábolo, 2017) de Bastien Vivés, ‘Falcon Lake’ es una singular “coming of age” atravesada por los códigos del género de terror. La película retrata un romance juvenil, un amor de verano entre un adolescente parisino y una chica algo mayor a quien conoce durante sus vacaciones en un lago de Quebec.

Lo que parece ser una tópica y nostálgica historia de crecimiento veraniego, con paseos en bici, botellones en el campo y primeras experiencias sexuales, se transforma, gracias a su delicada puesta en escena, la elección del formato 1:37 (que favorece la intimidad del relato), el punto de vista (siempre centrado en los dos jóvenes protagonistas, con los padres fuera de campo) y una sugerente banda sonora que acentúa el carácter fantástico de la narración, en un precioso cuento de fantasmas de esos que se cuentan a la luz de la hoguera. 8

Dalva (Emmanuelle Nicot)

Bruno Dumont, Thomas Vinterberg, Steve McQueen, Emerald Fennell… El premio Discovery que concede cada año la Academia de Cine Europeo a los nuevos talentos suele hilar muy fino, es un buen indicador para conocer a cineastas europeos emergentes. En 2022 se lo llevó la italiana Laura Samani por la excelente ‘Pequeño cuerpo’, programada en el Atlántida del año pasado. Entre las nominadas estaba también la belga Emmanuelle Nicot con su estupendo debut, ‘Dalva’.

No es fácil enfrentarse a un tema tan controvertido y tan propenso al sensacionalismo como el que plantea esta película. La mirada de la directora no es solo sensible y delicada, sino enormemente compleja. El retrato que hace del drama de esta niña de 12 años a quien vemos vestida y maquillada como una mujer, una víctima que no es consciente de serlo, está narrado como un relato de reparación, de reacondicionamiento. No ahonda en la herida, en el trauma, sino en su cicatrización. Un proceso de sanación contado por Nicot con sabiduría narrativa y profundidad emocional, evitando los discursos moralizantes y golpes de efecto sensibleros. Una cineasta a seguir muy de cerca. 8’2

Safe Place (Juraj Lerotic)

Arrasó en el festival de Locarno en las secciones dedicadas a primeras películas y cineasta emergentes (Mejor ópera prima, nuevo director y actor) y fue elegida como Mejor Película Internacional por el jurado del Atlàntida Mallorca Film Fest. Inspirándose en su propia vida, el alemán de origen croata Juraj Lerotić ha realizado un tenso drama familiar estructurado en torno a un hecho traumático: el intento de suicidio del hijo pequeño de una familia.

A partir de ese suceso, ‘Safe Place’ sigue la peripecia de la madre y el hermano de la víctima por comisarías y hospitales de Zagreb y Split en busca de un “lugar seguro” para su familiar con tendencias suicidas. Un trayecto lleno de trabas burocráticas, deficiencias del sistema sanitario y falta de empatía general de médicos y policías. Narrado de forma austera, en un formato estrecho que acentúa la sensación de opresión, la película refleja de forma muy eficaz la angustia y frustración que supone no poder/saber ayudar a un ser querido que no quiere ser ayudado. 7’5

Thunder (Carmen Jaquier)

Otro debut notable. La suiza Carmen Jaquier demuestra poseer una extraordinaria fuerza visual a la hora de narrar esta historia de despertares sexuales situada en un pequeño pueblo suizo a principios del siglo XX. La belleza del entorno natural, capturado por la directora con un preciosismo de herencia pictórica, contrasta con la severidad y represión que impregna la vida de sus habitantes, constreñidos por una estricta moral religiosa.

‘Thunder’ narra el camino de autodescubrimiento que emprende una novicia después de que, tras la misteriosa muerte de su hermana, se vea obligada a dejar el convento donde residía para ayudar en la granja familiar. Un viaje de liberación sexual, exploración del deseo y cuestionamiento religioso, lleno de sensualidad y misticismo, narrado por Jaquier con un gran sentido estético, una poética algo relamida y una notoria habilidad para dirigir a actores no profesionales. 7