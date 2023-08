Portadón para ‘Action Adventure’, el nuevo de DJ Shadow

DJ Shadow, el gran genio detrás de aquel clásico de la electrónica de 1996 llamado ‘Endtroducing’, tiene nuevo disco.

La obra que sucede a ‘Our Pathetic Age’ (2019) se llama ‘Action Adventure’, saldrá el 27 de octubre y viene presentada por un single llamado ‘Ozone Scraper’. Con baterías orgánicas y sintetizadores de corte cósmico, DJ Shadow nos invita a un viaje por el desierto que se materializa en un vídeo de cierto presupuesto. Se ha rodado en Uzbekistán, uno de los países al norte de Afganistán, y termina con animación.

- Publicidad -

DJ Shadow ha explicado que la mayoría de estas canciones son instrumentales porque no quería escribir condicionado por tener que depender de vocalistas: “Quería escribir música que consintiera diferentes energías”. Este será el tracklist de ‘Action Adventure’:

01 Ozone Scraper

02 All My

03 Time and Space

04 Craig, Ingels, & Wrightson

05 Witches vs. Warlocks

06 A Narrow Escape

07 You Played Me

08 Free for All

09 The Prophecy

10 Friend or Foe

11 Fleeting Youth (An Audible Life)

12 Reflecting Pool

13 Forever Changed

14 She’s Evolving



- Publicidad -