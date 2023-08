Depeche Mode, top 2 de vinilos en España

Quevedo se mantiene en el número 1 en España con ‘Donde quiero estar’, certificado ya como triple platino. El podio se completa con ‘Mañana será bonito’ de Karol G y ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny, ya con 66 semanas de longevidad.

Mientras la subida más fuerte es la Taylor Version de ‘Speak Now’, que pasa del puesto 13 al puesto 5; la entrada más fuerte corresponde a Depeche Mode.

Depeche Mode han publicado este mes de agosto una caja llamada ‘Sounds of the Universe – The 12 Singles’. La nueva caja deluxe incluye siete discos de vinilo de 12″ que presentan la nueva serie de singles, junto a caras B, remezclas, versiones dub y otras grabaciones contemporáneas del 12º álbum de estudio de Depeche Mode, ‘Sounds Of The Universe’, publicado originalmente en 2009. Dicha caja aparece por el puesto 87 de la lista española oficial. Se debe, por supuesto, a su buen funcionamiento en vinilo, pues dicha caja es número 2 en España tan sólo por detrás del citado disco de Taylor Swift.

‘Memento Mori’, el último disco de Depeche Mode, fue número 1 de vinilos en España y aún resiste en el puesto 36 de la tabla de LP’s después de 20 semanas de permanencia.

La única otra entrada de la semana en Discos es ‘El Comienzo’ de Grupo Frontera, que ha llegado al puesto 97. El álbum incluye colaboraciones como la de Bad Bunny, entre otras.