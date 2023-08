Muy buena pinta nos presenta ‘Water Made Us’, el tercer disco de Jamila Woods, previsto para el 13 de octubre. Si hace unas semanas nos entregaba el single ‘Tiny Garden’, anclado en el R&B sofisticado con la marca del siglo XXI, ahora se adentra en la pista de baile.

La cantante de Chicago, que despuntara especialmente en la parte más clásica de su disco de 2019 ‘LEGACY! LEGACY!‘, cambia en ‘Boomerang’, el nuevo tema. Sobre él, ella misma explica: «Es una canción sobre ese tipo de relación que sigue apareciendo de vez en cuando durante tu vida, esa atracción magnética que tienes con alguien, sobre la excitación y ansiedad que tienes mientras te preguntas: «¿será esa persona o no?»».

- Publicidad -

Desde el punto de vista técnico, detalla su fascinación por Nao: «Co-escribí esta canción con Nao, Grades y George Moore durante un dulce día de Londres el año pasado. Fue increíble trabajar con Nao y conocer a sus colaboradores de siempre, sentir la sinergia que tienen juntos».

En cuanto al vídeo, ha sido dirigido por Vincent Martell y Jordan Phelps con ese mismo espíritu: volver atrás una y otra vez. Para ello, presentan una historia «al revés» y Jamila se ha aprendido las letras así, en lo que definen como «un galimatías». Para el rodaje, se han ido al Magic Lounge de Chicago, conocido por sus habitaciones secretas y portales. Ha colaborado la artista de burlesque Po Chop en todo lo que tiene que ver con el movimiento y la coreografía.

- Publicidad -

‘Boomerang’ se beneficia tanto de su atractivo concepto como de su deliciosa atmósfera synth-pop, más burbujeante que la típica producción R&B, y sin acercarse a los territorios más obvios del último The Weeknd. La melodía, por su parte, encierra claramente la esperanza o la ilusión de que esa persona sí sea la definitiva, por lo que se la invita una y otra vez a bailar.

1.-Bugs

2.-Tiny Garden (ft. duendita)

3.-Practice (ft. Saba)

4.-let the cards fall

5.-Send A Dove

6.-Wreckage Room

7.-Thermostat (ft. Peter CottonTale)

8.-out of the doldrums

9.-Wolfsheep

10.-I Miss All My Exes

11.-Backburner

12.-libra intuition

13.-Boomerang

14.-Still

15.-the best thing

16.-Good News

17.-Headfirst