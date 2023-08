Saiko triunfa con otra canción nueva y otra vieja

El granadino Saiko sigue siendo uno de los cantantes más populares del momento. No solo ha llevado al top 1 en España un género tan improbable como el drum&bass (‘Supernova’ sigue en el top 20). No solo aparece en media decena de colaboraciones y remixes del top 100 español actual, a destacar el de ‘Polaris’, que ahora vuelve al top 5 en compañía de Feid, Quevedo y Mora. Sino que esta semana ha sumado dos nuevos hits.

En primer lugar, su nuevo single, ‘Antidepresivos’, es la entrada más fuerte de la semana directa al puesto 18. Pero es más llamativo lo que está pasando con un tema antiguo. ‘Cosas que no te dije’, en verdad editado en 2021, no ha dejado de crecer en los últimos tiempos aupado por TikTok y entra al puesto 71. Avanzamos que esta entrada de Saiko es mucho más interesante, pues ha continuado subiendo en los últimos días y ese número 71 no va a ser su máximo. Ahora mismo merodea el puesto 30 en Spotify España tras circular también por Twitter, a veces en forma de remix con Rauw Alejandro aparentemente creado por IA.





El resto de entradas de la semana en España son ‘Vente conmigo’ de Feid en el puesto 28, ‘Pa la vuelta’ de Eladio Carrión y Morad en el 53 y ’Ta OK (Remix)’ de Dennis, Mc Kevin O Chris, Maluma y Karol G en el 77.

Por otro lado, la subida más fuerte de la semana es ‘Holanda’ de Jhayco. Pasa del puesto 51 al puesto 16 y continuará subiendo, pues ahora mismo es top 3 en Spotify España.





