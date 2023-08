Recibe a sus máquinas y así se lo pagan. David Bisbal ha sido supuestamente víctima en las últimas horas de una extraña broma después de que una persona haya acusado al cantante en Twitter de haberle visto defecando en pleno metro de Madrid. «Hola, @metro_madrid, acabo de encontrarme a @davidbisbal, cagándose en el suelo, jugando con caca y chillando, como un loco, en la estación de Moncloa. La gente está asustada», aseguraba el individuo anónimo. Metro daba las «gracias por avisar» e informaba de que «estamos enviando a varios agentes a la zona».

El mensaje llegaba aparentemente pronto a ojos de Bisbal, que respondía a él con un incrédulo «¿cómo?» antes de ponerse en contacto directamente con el supuesto testigo, cuyo nombre en Twitter es @offensiveprank («broma ofensiva»). No hace falta decir mucho más.

«Escúchame, ya estás borrando eso que has dicho de mí, si no quieres que tome acciones legales», amenazaba presuntamente Bisbal a @offensiveprank por mensaje privado, apuntando que el personal del Metro le había escrito para aclarar la situación. @offensiveprank pedía disculpas a Bisbal y explicaba que la persona a la que supuestamente había visto cagando en el metro «se parecía mucho» a él y que «además, cantaba «Bulería, bulería». Bisbal insistía «pues no era yo», y @offensiveprank remataba: «¿Y este no eres tú?», preguntaba, antes de adjuntar a Bisbal un meme en el que el intérprete aparece propinando una patada voladora a un anciano, con el titular: «última hora: Bisbal patea a un abuelo por la calle y se da a la fuga». Bisbal, finalmente, bloqueaba al usuario.

El incidente de Bisbal y la caca en el metro es ficticio, pues se trata de un montaje ideado por @offensiveprank, conocido por inventarse capturas de mensajes privados. De hecho, las réplicas de Bisbal y del Metro de Madrid al supuesto mensaje del tuitero no existen. Aún así, la noticia ha causado todo un revuelo mediático y ha sido uno de los temas más comentados de las últimas horas en redes y en varios programas de televisión. Quizá, por eso, Bisbal no se ha quedado de brazos cruzados y ha aprovechado la situación para, en las últimas horas, anunciar la llegada de su nuevo single, ‘Tengo roto el corazón’, que saldrá «muy, muy pronto».