Genesis Owusu es una cucaracha empoderada en ‘Stay Blessed’

Genesis Owusu ha publicado estos días ‘STRUGGLER‘, que está siendo el Disco de la Semana en estas páginas. Un trabajo que continúa por el sendero del anterior, ‘Smiling With No Teeth‘, es decir, por el camino del hip-hop mezclado con synth-punk, pero que temáticamente busca una evolución, la superación de una oscuridad, como la que exhibe uno de sus singles.

‘Stay Blessed’, Canción Del Día de hoy, no guarda grandes misterios en el plano musical: su mezcla de sintes punk y rap está perfectamente alineada con la de propuestas de artistas contemporáneos como slowthai. Y, como la música de por ejemplo IDLES, sirve igual para marcarse un pedazo de pogo. El mismo que hace Genesis y un grupo de personas en el videoclip.

En ‘STRUGGLER’, Genesis interpreta a un anti-héroe llamado ‘The Roach‘ («cucharacha») que se enfrenta a su némesis, un «señor viejo» que «desde el cielo te jode la vida». En ‘Stay Blessed’, Genesis clama que por mucho que intentes matar a una cucaracha, esta se seguirá reproduciendo. «Si me matas ahora, tendrás que lidiar con la cucaracha número 2», rapea. Y explica: «la cucaracha somos todos, y hay un millón de cucarachas por ahí, porque somos todos nosotros». El mensaje parece ser que Genesis se empodera en la pertenencia a una comunidad, en la «lucha» contra un ente que simboliza el privilegio y el abuso de poder. Alguien que NO es una cucaracha, sino que existe en un plano superior, pero que podría ser derrotado por miles de ellas. Así, el estribillo de ‘Stay Blessed’ nos dice que la cucaracha sobrevive incluso estando hecha de carbón, que su caparazón también es capaz de «brillar» y relucir como una estrella:

«Stay blessed, stay blessed

You’re killin’ me dead, my flesh be charcoal

Stay blessed, stay blessed

I done been a damn pest, now watch me sparkle»

Sobre el vídeo, Owusu reclutó a decenas de «cucarachas», además de manera improvisada: Cuenta: «7 días antes de rodar, publiqué una historia en Instagram preguntando si alguien estaba disponible en este momento específico, en este lugar específico. Pero lo más importante, pregunté si eran más o menos calvos o si estaban dispuestos a raparse y teñirse la cabeza por mí. Gracias a las 70 personas que cogieron un avión o un coche o que faltaron al al trabajo para venir a hacer un pogo conmigo. Cucarachas para siempre».