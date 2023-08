Muere Brian McBride de Stars of the Lid

El sello Kranky ha confirmado la muerte de Brian McBride, mitad del influyente dúo de ambient Stars of the Lid. El músico y compositor estadounidense tenía 53 años. No se ha revelado causa del fallecimiento.

McBride formó Stars of the Lid con su compañero Adam Wiltzie en 1993. Influenciados tanto por Arvo Pärt como por sus compañeros de sello Labradford, el dúo asentado en Texas publicó una serie de prestigiosos discos durante los años 90, entre los cuales destaca la que se considera su primera obra maestra, el oscuro ‘The Ballasted Orchestra’ (1996), que establecieron su sonido de drone aletargado creado con cuerdas, piano y otros instrumentos.

Después, durante el inicio del siglo XXI, Stars of the Lid publicaron los dos discos que forjaron su legado, dos trabajos dobles, enormes en envergadura y en calado emocional. ‘The Tired Sounds of Stars of the Lid’, de 2001, se cuenta entre los mejores discos de ambient de la historia. Y ‘And the Refinement of the Decline’, de 2007, contiene las 3 composiciones de Stars of the Lid más escuchadas en Spotify, todas rozando o superando los 20 millones de escuchas.

Nadie adivinaría que «And the Refinement» se convertiría en el disco final de Stars of the Lid, que jamás publicaron otro disco. En 2016 se reunieron para una gira por Europa, pero sus proyectos de estudio se presumían acabados.

McBride, que también ejercía de profesor universitario, publicó varios discos solo, firmados con su nombre de pila, ‘When the Detail Lost Its Freedom’ (2005) y ‘The Effective Disconnect’ (2010). Además, era miembro de Bell Gardens junto a Kenneth James Gibson. Con este proyecto editó los discos ‘Hangups Need Company’ (2010), ‘Full Sundown Assembly’ (2012) y ‘Slow Dawns for Lost Conclusions’ (2014). Un remix de ‘Far From Home’ de Kenneth James Gibson firmado McBride se lanzó el pasado mes de abril.