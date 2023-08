Icona Pop / Club Romantech

‘I Love It’ todavía sigue en el número 1 del madrileño barrio de Huertas, por lo menos en el corazón de sus karaokes, bares irlandeses y despedidxs de solterx. Que no pase ni un solo fin de semana sin que se escuche a un grupo de gente gritar que I-DON’T-CARE por sus calles. 10 años después de aquel ‘This Is… Icona Pop‘ que tan entretenido les quedó, el dúo sueco llega al fin a su tercer álbum. En este lapso han lanzado una veintena de sencillos a los que siempre ha pesado demasiado su hit original, que suma unos 700 millones de streamings con los que muchos artistas veteranos y jóvenes solo pueden soñar.

‘Club Romantech’ ha supuesto el regreso de Caroline Hjelt y Aino Jawo a Estocolmo. Ante la pandemia, decidieron vender su casa de Los Ángeles y volver a casa. De ahí surgen ciertos elementos de duda existencial, recogidos en el tema ‘Where Do We Go From Here’, pero son solo la excusa para ofrecer un nuevo disco de música dance, principalmente concentrada alrededor de los años 90.

Esto significa que sí, que Icona Pop también tienen su momento hortera de sampleo a lo más sobadito de aquella década. En su caso, una adaptación de ‘You’re Free’ firmada junto a Ultra Naté. Es el lado más macarrasíma de un álbum que a veces cede el protagonismo a otros, como sucede con Joel Corry y Rain Radio en ‘Desire’ (pista 2, nada menos), o con Sofi Tukker en ‘Spa Song’.

A veces ese componente gritón, casi chocarrero, funciona. ‘Shit We Do for Love’ será todo lo que necesites en ese after que te gusta tanto. Eso y un cargador de móvil, como dice la letra. En otras ocasiones, Icona Pop saben vestirse de gala, y a su regreso a Suecia han dedicado una de las producciones más apañadas de ‘Club Romantech’, titulada simplemente ‘Stockholm at Night’. Y es que una cosa es la elegancia de la noche, y otra la piltrafa que eres la mañana después. Entre ambos extremos se desarrolla el disco.

Sin necesidad de que Icona Pop recurran a la producción más fina del mundo, pues para eso tenemos a Róisín Murphy, y ya veremos qué tal le va lo de ‘Hit Parade’; ‘Club Romantech’ se parece bastante a un buen álbum cuando encuentra el equilibrio perfecto entre resultar comercial y pop pero no desesperado. ‘Stick Your Tongue Out’ y ‘Make Your Mind Up’ son tan buenos «fillers» como ‘I Want You’ con Galantis y ‘Fall In Love’, singles. Cuando los efectos de voz son los adecuados y los beats, los correctos, Icona Pop tienen poco que envidiar a Disclosure, Honey Dijon o TSHA.