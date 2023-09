¿A quién estará dedicada ‘Ausente’ de Malú?

Malú va a celebrar sus 25 años en la música con un disco. El primer avance del mismo es tremendo baladón a piano llamado ‘Ausente’. En la canción, Malú se mira en el espejo y se siente «rara», no puede «parar de llorar».

Como aquella Rocío Jurado que decía «hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo», ‘Ausente’ presenta a una mujer despechada: «No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo». Y reclama: «Eres un extraño que pasea por mi casa, no te reconozco, no comprendo qué te pasa». El estribillo reivindica, entre referencias a la fama y a las habladurías: «Y yo te levanté y eso no lo sabe nadie / Fui yo quien aguanté / el eco de mi nombre en todas partes».

- Publicidad -

En ‘Ausente’ llaman la atención dos cosas: La rima de “precipicio” con “vicio” es muy Vainica Doble. Luego, la de “juicio” con “vicio”, también. Y en segundo lugar, que la canción se vuelve loca después de la frase «Pase lo que pase… ella va primero».

Queda abierto si «ella» es otra mujer o un oficio concreto, por ejemplo, «la política». El caso es que en ese momento una batería y una cascada de cuerdas van elevando la intensidad de la canción, mientras en el vídeo Malú pega un montón de golpes de melena en una playa desangelada.

- Publicidad -

La nota de prensa de Sony no menciona a Albert Rivera, ex de Malú y ex líder de Ciudadanos, ex partido político de centro. El texto se centra en celebrar los 25 años de Malú en la música, el tiempo que ha pasado desde el lanzamiento de ‘Aprendiz’, aquel tema que escribió Alejandro Sanz antes de que ella se postulara como autora.

Curiosamente, el autor de ‘Ausente’ en verdad es Pablo Alborán. Este ha manifestado en las entrevistas promocionales que captó exactamente lo que Malú quería decir: «Se la mandé y me reconoció que había escrito claramente lo que su corazón quería decir».