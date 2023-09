El controvertido ‘In Utero’ de Nirvana, en reedición deluxe

‘In Utero’ fue el tercer y último disco de estudio de Nirvana, publicado unos meses antes del suicidio de Kurt Cobain. Sucediendo al gran clásico de su carrera, ‘Nevermind’, fue una grabación muy controvertida, que incluyó cambio de productor por el camino. De Steve Albini pasaron a Scott Litt, para cabreo monumental del primero. A pesar de que no se igualó el impacto de ’Nevermind’, el disco incluye algunos de los clásicos de Nirvana, como ‘Heart-Shaped Box’, ‘Rape Me’, ‘Dumb’ y ‘All Apologies’.

En cualquier caso, se va a celebrar su 30º aniversario por todo lo alto, como ya se hizo con el 20º aniversario. El 27 de octubre se publicará una reedición de ‘In Utero’ en varios formatos, como por ejemplo una edición Super Deluxe de 5 CD’s. Esta incluye el disco original, 5 caras b y temas extra recién remasterizados, 2 conciertos completos de Los Ángeles ’93 y Seattle ’94 (el penúltimo de todos) más 6 canciones extra en directo de la gira. De las 72 pistas que se ofrecen, 53 serán temas inéditos.

- Publicidad -

Otras de las cosas que se ofrecen en la caja deluxe son un panel de ángel sobre acrílico; un libro de 48 páginas con fotos inéditas; nuevo fanzine de 20 páginas; póster litografiado del concierto de Los Ángeles; 2 talones de entradas; réplicas del ángel móvil promocional, 3 flyers de conciertos, laminado de acceso total a la gira y 4 pases de backstage.

En exclusiva para Universal Music Online, los 25 primeros fans que compren los sets de 5CD y/o 8LP Super Deluxe recibirán un soporte acrílico de Nirvana para exponer el panel acrílico. Tenéis todos los detalles en la web de Universal.

- Publicidad -

CD 1

IN UTERO

Album original remasterizado

1 Serve The Servants

2 Scentless Apprentice

3 Heart-Shaped Box

4 Rape Me

5 Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle

6 Dumb

7 Very Ape

8 Milk It

9 Pennyroyal Tea

10 Radio Friendly Unit Shifter

11 Tourette’s

12 All Apologies

BONUS TRACKS & B-SIDES

Remasterizado

13 Gallons Of Rubbing Alcohol Flow Through The Strip

14 Marigold

15 Sappy

16 Moist Vagina

17 I Hate Myself And Want To Die

CD 2 & 3

LIVE IN LOS ANGELES

Great Western Forum – 30 Diciembre 1993

CD 2

1 Radio Friendly Unit Shifter*

2 Drain You*

3 Breed*

4 Serve The Servants*

5 Come As You Are*

6 Smells Like Teen Spirit*

7 Sliver*

8 Dumb*

9 In Bloom*

10 About A Girl*

11 Lithium*

12 Pennyroyal Tea*

- Publicidad -

CD 3

1 School*

2 Polly*

3 Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle*

4 Rape Me*

5 Territorial Pissings*

6 Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam*

7 The Man Who Sold The World*

8 All Apologies*

9 On A Plain*

10 Heart-Shaped Box

11 Blew*

12 Feedback Jam*

CD 4 & 5

LIVE IN SEATTLE

Seattle Center Arena – 7 Enero 1994

CD 4

1 Radio Friendly Unit Shifter*

2 Drain You*

3 Breed*

4 Serve The Servants*

5 Come As You Are*

6 Smells Like Teen Spirit*

7 Sliver*

8 Dumb*

9 In Bloom*

10 About A Girl*

11 Lithium*

12 Pennyroyal Tea*

CD 5

1 School*

2 Polly*

3 Frances Farmer Will Haver Her Revenge On Seattle*

4 Milk It

5 Rape Me*

6 Territorial Pissings*

7 Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam*

8 The Man Who Sold The World*

9 All Apologies*

10 On A Plain*

11 Scentless Apprentice*

12 Heart-Shaped Box*

13 Blew*

BONUS LIVE 1993/1994

1 Serve The Servants (Live in Rome)*

2 Scentless Apprentice (Live in Rome)*

3 Heart-Shaped Box (Live in Rome)*

4 Very Ape (Live in Rome)*

5 Milk It (Live in Springfield)*

6 Tourette’s (Live in New York)*

* Inéditas