Olivia Rodrigo y Nicki Minaj actuarán en los VMAs

Lo de los premios MTV del próximo martes, o mejor dicho, de la madrugada del martes 12 al miércoles 13, va cogiendo forma. Si hace unos días nos quejábamos de que ninguna de las principales nominadas había confirmado asistencia, ya no podemos decir lo mismo.

Nada sabemos sobre Taylor Swift, SZA o Miley Cyrus, pero sí ha habido dos confirmaciones importantes en las últimas horas. Por un lado, Olivia Rodrigo, que justo hoy ha lanzado su disco ‘GUTS’, también en una versión deluxe con temas extra, presentará su nueva música.

Por otro, se ha confirmado que Nicki Minaj presentará su nuevo single ‘Last Time I Saw You’, y que además presentará la ceremonia por segundo año consecutivo.

Además, Sean «Diddy» Combs, pionero y leyenda del hip hop, será homenajeado con el «Global Icon Award». Estos nombres se suman a los ya anunciados para actuar en la ceremonia, como Doja Cat, Anitta, Demi Lovato, Karol G, Måneskin, Shakira o Stray Kids.

Los MTV VMAs 2023 se podrán ver en directo en MTV España, Comedy Central, Paramount Network y Pluto TV en la madrugada del martes 12 al 13 de septiembre a partir de las 02:00h, después del pre-show de las 00:30h.

Losing my mind, spilling my GUTS, and rocking out to #VMA performer @oliviarodrigo's sophomore album all day long 💜 pic.twitter.com/vLqrtYTlFN

— MTV (@MTV) September 8, 2023