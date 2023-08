¿Quién actuará en los VMA’S 2023?

El 12 de septiembre hay una ceremonia de premios de la MTV. Antes de que todo el mundo se lance a la yugular de la cadena por su irrelevancia, como ya es tradición, la cadena ha movido ficha.

Ya conocíamos los nominados a los premios, entre los que destacan Taylor Swift con 8, SZA con 6, y una serie de artistas con 5 nominaciones, como es el caso de Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo y Sam Smith. Este martes MTV ha empezado a dar listas de nombres de artistas que actuarán en la ceremonia, y de momento no han logrado confirmar a ninguno de los mencionados.

A la espera de que consigan a Miley Cyrus, que saca single este viernes; o a Olivia Rodrigo, a la que le interesaría presentar su disco ‘GUTS’, de momento los nombres que se han facilitado son los siguientes, apetecibles sobre todo en su diversidad entre pop, latino, rock y k-pop. Se trata de Demi Lovato, Karol G, Måneskin y Stray Kids.

Demi Lovato saca un disco de remixes el 15 de septiembre bajo el nombre de ‘Revamped’. Se trata de versiones rockeras de canciones pasadas, de las que ya ha dado a conocer ‘Heart Attack’, ‘Cool for the Summer’, ‘Sorry Not Sorry’ y ‘Confident’.



