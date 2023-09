Jay-Jay Johanson presentará su disco ‘Fetish’ en España

El indispensable artista sueco Jay-Jay Johanson, autor de grandes discos como ‘Whiskey’ (1996) o ‘Tattoo‘ (1999), visita España de gira. Su nuevo trabajo, ‘Fetish’, publicado el pasado mes de junio, es el motivo.

Johanson presentará ‘Fetish’ en nuestro país con cuatro fechas confirmadas: el 16 de febrero de 2024 estará en la Sala Nau de Barcelona, el 17 de febrero en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, el 18 de febrero en la Sala Loco de Valencia y el 19 de febrero en la Sala X de Sevilla.

El repertorio de ‘Fetish’ alterna influencias habituales del trip-hop (‘Finally’) o el noir-jazz (‘Puppet on a String’) con otras más cercanas a la electrónica (el single ‘The Stars Align’) o el neo-soul (‘I Did My Best’). La voz de Johanson, vinculada a «crooners» del jazz como Chet Baker o Frank Sinatra, conserva la magia de siempre, redondeando otro trabajo exquisito del sueco.

Por otro lado, ‘Fetish’ se trata del disco número 14 de Johanson. Su anterior elepé, ‘Rorschach Test’, vio la luz en 2021. Lo cierto es que Johanson ha sacado discos continuamente cada 2 ó 3 años desde su debut hace casi tres décadas, abarcando desde el noir habitual (‘Poison’, 2005) a sorprendentemente el electropop en ‘Antenna’ (2007), a la querencia orquestal de ‘King’s Cross’ (2019).



