Belenciana es el proyecto de Belén García Perea, quien fuera ex bajista de Las Chillers, la misma banda donde se dio a conocer Rocío Saiz. Con influencias que van desde Miranda! a Family pasando por La Buena Vida, Belenciana ha publicado dos proyectos hasta la fecha, un EP homónimo en 2018, y su debut largo de 2022 ‘Educación sentimental’, que desplegaba alegremente las influencias citadas en joyas como ‘Amigas de verbena’ o la pista titular.

Un año después, Belenciana vuelve con nuevo single. ‘No me arrepiento de ti’ recupera la energía de la música disco de los 70. Es un tema alegre e «easy-listening» y lo podrían haber firmado lo mismo Natalie Prass que Tennis que Cineplexx, aunque tras su adorable sonido de disco-chill se esconde una historia de desamor. Es la Canción Del Día de hoy.

‘No me arrepiento de ti’ es «un homenaje al amor que es capaz de transformarse incluso tras la más dolorosa de las rupturas». Tras su separación, Belenciana regresa a su antigua casa, situada en el distrito madrileño de Moratalaz, que aparece directamente citado en la letra, probablemente por primera vez en la historia del pop español. Belenciana dice adiós a su cama «king-size» y sufre un «escalofrío» conduciendo por la «M-30». Canta: «nota mental: deshazte de Camela ya». No es de extrañar que el estribillo de ‘No me arrepiento de ti’, cantado a coro, sea pura celebración.

‘No me arrepiento de ti’ es una de las mejores canciones de la carrera de Belenciana, y desde hoy puedes escucharlo y ver su videoclip en primicia en JENESAISPOP. El clip, producido por Lee (C. Tangana y Omar Montes), es «un regreso físico que impulsa (a Belén) a vivir un viaje metafórico que se ve representado de la mano de tres mujeres mayores, que personifican su psique».

Inspirado en el trabajo de Pedro Almodóvar, algo evidentemente en el carácter de los personajes y en el estilismo, el videoclip de ‘No me arrepiento de ti’ «muestra cómo su mente pasa por diferentes estados: en unos momentos más amorosa, en otros más infantil, en otros, triste y en otros alegre y eufórica».