Una de las artistas que pudimos ver en esta edición del festival Cala Mijas fue Juicy Bae, que en los últimos años ha ido pegando un acelerón curioso. La artista sevillana, ahora mismo bajo el management de Sonido Muchacho, sacó el año pasado su primer largo, ‘PTSD’, tras varios EPs y canciones sueltas, y hace poco ha publicado ‘Antes de Conocerte (Parte I: Premonición)’, un EP en el que vuelve a trabajar con el productor PMP.

Cristina Vela lleva desde pequeña asociada al arte, primero como bailaora (el flamenco tiene, de hecho, mucho espacio en sus canciones), y, desde 2017, como Juicy Bae, un proyecto que le ha llevado a colaborar con Polimá Westcoast o Nicki Nicole y en el que caben todo tipo de inspiraciones: ella misma ha contado que puede estar escuchando Future, rusowsky o Falete. Hablamos con ella sobre sus próximos pasos en una charla en la que salen también la importancia de los interludios, Mala Rodríguez, Duki y Albany, la poesía, el techo que pueden suponer Andalucía y el centralismo, o el bloqueo artístico que puede venir con el sufrimiento.

¿Qué tal la experiencia en el festival? Recientemente has estado en el Sónar, en el Primavera, en el Lollapalooza de Argentina, vienes ahora de gira por Latinoamérica…

Genial, siempre es un placer cantar en Andalucía. Vengo ahora de esa gira, que ha ido súper bien, me siento bendecida, muy agradecida por lo que está pasando este año, y quiero que el siguiente sea aún mejor. También ha sido mucho trabajo.

Sacaste tu primera canción en 2017 con unos 19 años, ‘Smoke wit U’, y he leído que entre una amiga y tú alquilasteis un local en Sevilla Este… cuéntame cómo fueron esos comienzos.

Sí, cogimos un local en mi barrio, que estaba literalmente destrozado, no podíamos ni levantar las persianas, y lo limpiamos, lo transformamos, etc. Con varias productoras de Sevilla empezamos a hacer cosas, y empecé a cantar ahí en el estudio, y gracias a eso como que investigué mucho en mí misma, ¿sabes? Y encontré cositas (ríe)

Imagino que fue complicado el hacerlo todo por ti misma en esos comienzos. No sé si llegaste a pensar, o bien ahí o bien en la pandemia, que fue un poco después, en dejarlo y hacer otra cosa.

De hecho, fíjate, empecé a tener muy buenos números justo en la pandemia, me cortó un montón eso. Pero bueno, el que la sigue la consigue. Yo no podía parar, porque siento que es mi vocación cien por cien. Por suerte también mi primer disco después de la pandemia fue muy bien, o sea que la gente siguió apoyando todo ese tiempo.

¿El hecho de sacar ese primer largo (‘PTSD’, 2022) te ayudó a reforzarte? Tanto el decir “vale, he podido hacer esto” como en aprender de cara a próximos movimientos, como el EP que acabas de sacar.

Cien por cien. Para mí, ese disco fue consagración pura, te lo juro. De números fue súper bien, y aparte sentí que la gente entendió muy bien lo que yo quise decir en el disco, porque es algo totalmente real. Es una vivencia que al traducirse a música yo creo que la gente la entendió muy bien. Y eso me reconfortó muchísimo, ¿sabes? En plan, siento que lo hicieron muy suyo, y para mí ese es el meaning de la música. Que la gente entienda lo que tú estás contando, y lo haga suyo. Eso no tiene precio para mí, la verdad.

En una entrevista comentabas que en el disco tratas “situaciones duras” de las que has “salido tras un proceso de crecimiento”, y que, mientras estabas haciéndolo, llegaste a tuitear “me echo de menos a mí misma y mi energía”. ¿Cómo componías estando así? Porque se romantiza mucho el sufrimiento del artista, pero el sufrimiento también puede resultar en bloqueo y en no tener esa energía.

Muchas veces me pasó eso… había ocasiones, creo que fueron la mayoría, en las que podía componer, pero hubo muchas en las que no, en las que me pasó eso. A veces todo eso te supera como artista y como persona, da igual, no soy un robot, y a veces no puedo siquiera encontrarme bien, después de lo que pasó. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que en esos momentos cuando salgo y puedo componer es porque encuentro un consuelo, como una fuerza, un poder y lo transformo en otra vaina, lo transformo en poder 100%. Y no sé, muchas cosas de ‘PTSD’ las hice inconscientemente, como que me salieron solas, las hice escupiendo lo que me estaba pasando en ese momento, y era algo súper orgánico. Por eso creo que a la gente le llegó tanto y lo entendió tan bien. No estaba pensando en la canción, estaba escupiendo, la estructura ya vino después.



El EP que sacas ahora entiendo que es una primera parte de algo…

Sí, no sé si saldrá la segunda (ríe) Al menos no ahora. Es que ahora quiero sacar muchos singles, pero es la primera parte de algo. Era la primera parte de un feeling, si el feeling se fue, pues ya volverá, pero ahora no está, así que voy a sacar singles, colaboraciones y cosas chulas.

Los interludios duran incluso más que algunas canciones, entiendo que porque no son interludios en el sentido clásico de duración, sino de cambios de atmósfera, ¿no?

Exacto. Los interludios me encantan, son muy importantes en mi caso. Mi intención es bastante intensa, y en los interludios lo sigue siendo, solo que los interludios duran menos o quizás tienen menos instrumentos maybe, pero la intensidad ahí sigue, las ganas de crear esa atmósfera. Es lo que buscamos, crear un paréntesis, crear un respiro dentro del trabajo. Nosotros hacemos el trabajo como conjunto, no entendemos las canciones del EP como algo separado sino como una historia conjunta, maybe yo lo hago sobre todo como una historia, un tránsito de algo.

En este EP vuelves a colaborar con PMP en la producción, entiendo que es un poco tu productor de confianza.

Sí, a día de hoy estoy trabajando con mucha más gente de por ahí y demás, pero he’s the one. Sonido americano-madrileño-europeo (ríe) Él tiene un sonido y una forma de trabajar que me encanta.

¿Qué es eso de Araceli Sound Music, que encima está estilizado como ASS? ¿Quién es Araceli?

(ríe) Es su madre (NdR: de PMP) Siempre que íbamos a componer, que íbamos a traducir a banda las canciones que salían del estudio y tal, la madre nos hacía arroz y comida muy rica, nos traía bebidas, era un poco el alma de la fiesta. Entonces ellos le pusieron el nombre de la banda por la madre, porque realmente ha sido la clave. ¿Cómo no le íbamos a hacer honor con el nombre? Y además queda súper bien, claro.



He visto que de pequeña escribías poesía. No sé si es algo que sigues haciendo.

Sí, tío, mira, en mi colegio sacaron un libro de poesía, y escogieron lo mío para ponerlo como lo mejor del libro, era la que lo abría y todo. Siempre me gustó escribir, y como intentar que quedara todo redondo. Y ahora creo que lo aplico porque sigo intentando que quede todo redondo, aunque de una manera un poco más picantona, más jugosita.

Más juicy.

(ríe) Sí, sí

Sorry, me lo has puesto muy fácil. ¿Y no te has planteado sacar un libro de poemas? Mira a Lana.

Me encantaría… (NdR: interviene PMP, “no es mala idea, ¿eh?”) Buah, es que me encantaría. Además soy el tipo de persona que consumiría eso… pero no sé si todo el mundo consumiría eso. Creo que la gente consume muchas cosas de fiesta, “let’s go” y ya está, la gente ahora mismo está super a full, creo que hay que sacar cosas como más activas. Pero me encantaría sacar ese libro. Soy artista multidisciplinar, si no me dedicase a la música, me dedicaría a otro arte, así que si en el futuro puedo dedicarme a varias cosas a la vez, lo haré, o si puedo sacar esto como algo aparte de la música.

En varias entrevistas has hablado de artistas emergentes, y de que no se les apoya casi nada. Siendo los dos de Andalucía, quería preguntarte sobre el centralismo, ¿tú crees que habrías llegado igual de lejos si, en vez de irte a Barcelona, te hubieses qued…?

No. (ríe) Has visto que no he tardado ni un segundo en responderte, ¿no? O sea, ojalá, pero no es así. Y si hay gente que por decir yo esto entiende que estoy yendo contra Andalucía, para nada, yo abro la boca y represento a Andalucía, porque mi acento no se perdió nunca. Pero sí, me he tenido que ir a Madrid o a Barcelona para que la gente me conociera, tenía que estar en esas fiestas o en esos eventos para que me presentaran, para que la gente te conozca. Y no debería ser así esta situación, en Andalucía siempre fuimos innovadores, Camarón hizo flamenco con rock, like, what the hell? Y no lo entendieron hasta años después. Pero es la realidad, en Andalucía hay mucho techo, en casi todos los sitios de España hay mucho techo. Incluso en España en sí, en Madrid y Barcelona, yo creo que voy a irme fuera, being honest, creo que hace falta también alimentarse de otras culturas y arriesgar. Creo que iré a Londres o a Holanda. Al menos un mes. I swear. Te lo juro. Cuando pueda, lo hago.

En la nota de tu sello, Sonido Muchacho, dicen que fuiste apadrinada por Duki, cuéntame cómo fue eso.

Es que Duko y yo nos conocemos desde hace mucho, y un día se quiso hacer varios remixes de canciones, pero le dio por una muy tranquila y al final no se llegó a hacer, pero lo publicó en Twitter, y eso me ayudó mucho en su día. La gente dice que me apadrinó porque me apoyó mucho en ese momento de mi carrera. Después no tanto, pero lowkey siempre estuvo ahí, lo que pasa es que en ese momento fue muy notable que compartiera esa canción porque yo tenía pocas views en ese momento. A día de hoy a lo mejor no es tan notable. Y a ver… Sonido Muchacho no es mi sello realmente, o sea, hacen de sello con otros artistas, pero conmigo hacen de management, nunca pacté nada de sello. Al menos aún no.

Ay, no lo sabía, perdona.

No, si es normal, no te preocupes, pero por eso, quiero aclararlo.

«Mala Rodríguez fue un ejemplo cuando era pequeña, pero al ser de otra generación, pienso de manera diferente»

En la nota también hay una comparación con Mala Rodríguez. A priori no veo mucho el parecido si escucho una canción tuya, pero no sé si es que para ti ha sido una gran influencia.

A ver, era una de las pocas personas que yo podía look up to cuando era pequeña, porque era una persona andaluza, mujer, con descaro, ¿me entiendes? Pero maybe con el paso de los años no tanto… yo, al ser de otra generación, pienso de algunas maneras diferentes en cuanto a ella. Pero sí que fue un ejemplo a seguir en el sentido de uno de los pocos ejemplos que tuve de mujer andaluza, que se viera como yo, que hablara como yo, que tuviera esa rabia como yo. Luego ya miré a otras personas igual en Estados Unidos y tal que ya me hicieron pensar en otras cosas. Pero supongo que puedo entender la comparación sobre todo cuando rapeo, por el acento y el desparpajo.

Para terminar, viendo que has hecho featurings con gente como Nicki Nicole o Polimá Westcoast, quería preguntarte por colaboraciones próximas, no sé si hay algo que se pueda decir o…

Ayyyy… es que…

¿Te digo algunos nombres que me pegan, a ver si acierto?

Venga.

Por ejemplo había pensado en Albany, Babi, Judeline, o incluso María José Llergo, por la presencia del flamenco en muchas de tus canciones.

Pues mira, una de ellas casi. Con Albany. Hicimos bastante música juntas pero al final no salió. Pero puede que en otro momento, porque somos bastante compatibles. Me encantaría, tanto con ella como con las demás, con María José sería una delicia, es muy amiga mía. Pero con otras mujeres de España sí que estoy haciendo música, bueno, y con hombres también, y son cosas muy bonitas, tengo ganas de que salgan.