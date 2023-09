The Vaccines comparten ‘Heartbreak Kid’ y anuncian disco

The Vaccines han anunciado nuevo disco. ‘Pick-Up Full of Pink Carnations’ verá la luz el 12 de enero de 2024 y será, por tanto, uno de los primeros lanzamientos del nuevo año.

En ‘Pick-Up Full of Pink Carnations’, The Vaccines volverán a hacer «lo que mejor se les da», citando literalmente la nota de prensa, esto es, «guitar pop clasicista inspirado en los 60, pero filtrado con new wave, tan eufórico como melancólico».

El repertorio de 10 cortes incluye el primer single, ‘Heartbreak Kid’, ya disponible. Un «clásico instantáneo» de The Vaccines que te gustará si te gustan los Killers actuales. ‘Heartbreak Kid’ es una «llamada a la acción» y un «recuerdo de que en este mundo en que tantos nos sentimos aislados, enfrentarte a tus sentimientos te puede hacer sentir más vivo, aunque el mundo se esté acabando».

‘Pick-Up Full of Pink Carnations’, cuyo título es una frase que Justin Young escuchó mal de ‘American Pie’ de Don McLean (de «I was a lonely teenage broncin’ buck / With a pink carnation»), será el primer disco de The Vaccines desde 2021. Incluirá un repertorio de 10 temas que -esperamos- sea mejor que el de ‘Back in Love City‘, su anterior largo.

1. Sometimes, I Swear

2. Heartbreak Kid

3. Lunar Eclipse

4. Discount De Kooning (Last One Standing)

5. Primitive Man

6. Sunkissed

7. Another Nightmare

8. Love To Walk Away

9. The Dreamer

10. Anonymous in Los Feliz