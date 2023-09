Kylie, de nuevo top 1 en JNSP; Sufjan Stevens entra al nº2

El día de salida de ‘Tension’, el nuevo álbum de Kylie Minogue, la cantante retiene la máxima posición de nuestra lista. En X, la autora de ‘X’ se ha llevado el 39% de los votos. Casi puede con ella Sufjan Stevens en la semana en que se ha conocido su enfermedad neurológica… pero no. ‘Will Anybody Ever Love Me?’ se llevó el 33% de los votos en la red anteriormente conocida como Twitter.

Muchas son las entradas en el top 10: Romy, James Blake, Róisín Murphy y DJ Koze, Mitski y The Chemical Brothers con Beck. Al top 40 más por los pelos llega lo nuevo de Poppy.

Kylie mantiene el top 1 de lo más votado de JNSP con ‘Tension’, pese a competir contra sí misma con ‘Padam Padam’. ‘Tension’ se ha llevado el 43% de los votos, por un 19% de “Padam” en el “desempate de Twitter”.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Addison Rae, Charli XCX / 2 die 4

Alexanderplatz / Afectuosamente suyo

Alison Goldfrapp / NeverStop

Anjimile / The King

Beatrix Weapons, Dove / Cuddle

Belako / Orein Orain

Carly Rae Jepsen / Psychedelic Switch

Caroline Polachek / Welcome to My Island

Charli XCX / Speed Drive

Doja Cat / Demons

Doja Cat / Paint the Town Red

Dua Lipa / Dance the Night

Icona Pop / Fall In Love

James Blake / Loading

Jessie Ware / Begin Again

Jessie Ware / Pearls

Jessie Ware, Róisín Murphy / Freak Me Now

Kenya Grace / Strangers

Kylie Minogue / Padam Padam

Kylie Minogue / Tension

Lana del Rey / A&W

Lola Indigo, DELLAFUENTE / MALA SUERTE

Mitski / Heaven

Mon Laferte / Tenochtitlán

Nicki Minaj / Last Time I Saw You

Olivia Rodrigo / bad idea right?

Olivia Rodrigo / get him back!

OMD / Bauhaus Staircase

Oneohtrix Point Never / A Barely Lit Path

Peggy Gou / It Goes Like Nanana

Poppy / Motorbike

Ralphie Choo, rusowsky / GATA

Róisín Murphy, DJ Koze / You Knew

Recycled J, Villano Antillano / CRUEL

Romy / Loveher

Royal Blood / Pull Me Through

Selena Gomez / Single Soon

Slowdive / alife

Sofia Kourtesis / Vajkoczy

Sufjan Stevens / So You Are Tired

Sufjan Stevens / Will Anybody Ever Love Me?

SZA / Snooze

The Chemical Brothers, Beck / Skipping Like a Stone

The Killers / Your Side of Town

The National / Deep End (Paul's In Pieces)

The Rolling Stones / Angry

Tirzah / No Limit

Troye Sivan / Got Me Started

Troye Sivan / Rush

Vagabon / Do Your Worst Ver resultados