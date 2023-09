toorai: «Hay algo en los pájaros que nos lleva a lo onírico y espiritual»

toorai es una joven artista madrileña que nos ha conquistado con temas de R&B y neo-soul a lo James Blake como el estupendo ‘A veces caigo’. El proyecto en solitario de Ruth Cañada repetía en la producción con Sergio Salvi de Delaporte en la más bailable ‘Na me faltaría’, que ha terminado siendo su tema más escuchado, aun siendo el más reciente.

La artista revelación es la nueva invitada de nuestra sección Meister of the Week, comisariada por Jägermusic, en la que cantantes que darán que hablar en el futuro seleccionan una pasión oculta. Y la suya son los pájaros.

¿Por qué has escogido hablar de pájaros en esta sección?

Relaciono los pájaros con libertad, ligereza y me da mucha envidia que puedan ir por cielo y tierra. También creo que la mayoría de las culturas tienen mitos y leyendas relacionados con aves, es curioso, hay algo de ellas que nos lleva a lo onírico y espiritual.

¿Usas filtros de pájaros o de alas en las redes sociales? ¿Cuál sería tu favorito?

Hay un filtro que te pone alas de alitas de pollo, creo que ese sería mi fav.

¿Qué pájaro te gustaría ser?

El cenzontle es guay, es un ave capaz de imitar casi cualquier sonido, incluso si es artificial. Se le llama el pájaro de las 400 voces.

Las voces de muchas cantantes se han comparado con pájaros, sobre todo femeninas, ¿hay alguna que te recuerde a su sonido en particular?

(risas) 645AR es pájaro 100%. En otro terreno totalmente distinto, las voces de Adrianne Lenker o Nick Drake pueden también acercarse al canto de un pájaro.



El concierto de Björk de Cornucopia se planteó como un show en el que se confundiera el sonido de pájaros con el de sintetizadores. Decía ella que en el show «los pájaros suenan como sintetizadores, los sintetizadores como flautas, y las flautas como pájaros». ¿Te parece particularmente inspirador este concepto? ¿O el sonido de pájaros como elemento instrumental?

Sí que es inspirador. Admiro mucho la manera en la que experimenta e innova Björk, tiene un pensamiento muy ingenioso. Me gusta ver entrevistas suyas. En general, todo lo que desafíe las normas, genere nuevas posibilidades y amplíe el vocabulario musical me resulta interesante.

Tus temas son más bien R&B o tienen texturas muy variadas y complejas, como ‘A veces caigo’, que es mi canción favorita. Si esta canción fuera un pájaro, ¿qué pájaro sería?

Gracias, ¡me encanta saber que es tu canción favorita! Si tuviera que comparar esta canción con un pájaro, diría que sería como un fénix. “A veces caigo” habla de perderse y encontrarse… y el fénix simboliza esa regeneración y resiliencia de la que se habla en la canción.



Si un tema tuyo fuera un pájaro que volara totalmente en libertad, ¿cuál sería?

Creo que ‘Viene y va’ es un tema liberador en cuanto al pensamiento de que nada es permanente, todo es cambiante y lo que hoy es, mañana puede no serlo. En definitiva, que todo viene y va, que es lo que dice la canción.

Los pájaros aparecen de manera explícita en muchísimas letras, como símbolo de libertad, de la magia o del miedo. Por ejemplo, ‘Close to You’ de los Carpenters, en la primera frase, para simbolizar el momento de enamoramiento. ¿Cuál sería tu canción con pájaro favorita?

Me hace gracia que me menciones ‘Close to You’ porque es una canción que me encanta cantar y además me lleva inevitablemente al ‘Close to you’ de Frank Ocean. Favorita me costaría decir, pero ahora mismo me viene la canción de ‘Big Bird’ de Eddie Floyd, ‘Big Bird in a Small Cage’ de Patrick Watson que dice “You put a big bird in a small cage and he’ll sing you a song…” Siempre me ha encantado esa frase y… en estas últimas semanas en mi casa ha sonado ‘Hummingbird’ de James Blake y Metro Boomin.







Los pájaros también han servido de metáfora en el mundo del cine: de ‘Los pájaros’ a ‘Cisne negro’. ¿Algún pájaro favorito en el mundo del cine o peli favorita sobre pájaros?

Nigel en ‘Buscando a Nemo’ es cute y gracioso.

¿Son las palomas las ratas del aire o también te gustan?

No soy nada hater con ellas, de hecho me gustan a nivel simbólico porque mi tía se llama Paloma y además recuerdo escuchar por las mañanas en el salón de la casa de mi infancia el ‘Cucurrucucú’ de Caetano Veloso o ‘Paloma Negra’ de Chavela Vargas.

¿Quién te gusta más: Birds o Birdy?

La verdad que no escucho ninguno de los dos. Diría Donald Byrd.

¿Algún meme de pájaros favorito?