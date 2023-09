Alicia Keys registra la marca ‘Alicia Teas’

Pese a que Alicia Keys sea conocida por su música, parece que eso puede llegar a cambiar muy pronto. Según TMZ, la cantante ha solicitado registrar la marca ‘Alicia Teas’, en lo que parece un claro intento por lanzar su propia marca de tés.

Además, TMZ informa de que la empresa de la artista, AK Worldwide, ya ha presentado los documentos necesarios para conseguir el registro, después de que su marido, el productor Swizz Beatz, le regalara unos tés personalizados por su cumpleaños en 2020.

- Publicidad -

Aunque los tés no sean (de momento) la especialidad de Alicia Keys, no es la primera vez que se embarca en un proyecto ajeno a la música. En 2021 lanzó su propia colección de maquillaje, ‘Keys Soulcare’, pero no con un nombre tan original.

Las redes sociales han empezado a bromear al respecto y algunos usuarios han dado paso a la imaginación… «Alicia Keys registra la marca ‘Alicia Sees’ para lanzar su propia colección de gafas», escribía alguien en Twitter. «Alicia Keys registra la marca ‘Alicia Trees’ para lanzar su propio vivero», escribía otro. Veremos si la artista apunta alguna idea.

Alicia Keys files trademark to launch a brand of glasses called ‘Alicia Sees.’ https://t.co/ZUxxKKMGXE pic.twitter.com/BtbnAHerq3 — داني (@Fornkly) September 25, 2023

- Publicidad -