El Poltergeist de Espineli puede acabar bien

El nombre de Espineli puede sonarte de playlists de underground nacional como Sesión de Control. La joven productora madrileña, que ronda los 20 años, fue fichada por Mushroom tras un tiempo dando vueltas por la escena, tanto en solitario como en colaboración con el productor Qubes. Entre estos últimos «dúos», destacó ‘8am’.

Entre los sencillos que ha venido publicando este 2023 en Mushroom están ‘ALMA EN PENA’ y ‘ROCKY BALBOA’. El primero tenía cierta querencia flamenca, y el segundo, cierta querencia hip house, pero si algo caracteriza la música de Espineli es que no es ni hyperpop ni reggaeton ni electro ni nada en concreto. Se sirve de todas esas herramientas para desarrollar una producción inclasificable.

Esta semana se ha publicado su primer disco ‘PURGATORIO’, e incluye los mencionados singles junto a ‘BISTURÍ’, pepinazos como ‘PACTO’ y ‘VENIER’, que hoy seleccionamos como Canción del Día.

Quieren las composiciones de Espineli ser “la vía de escape de la incomprensión, el romanticismo y demás movidas propias de la edad a base de pop polirrítmico, acelerado, eufórico y con fusión ilimitada de estilos, evitando lo ortodoxo y lo previsible”. Y este es uno de sus mejores exponentes.

‘VENIER’ empieza casi como una canción de iglesia, con un teclado ceremonioso en el que irrumpe recién salido de Sitges el siguiente texto: “Tengo un Poltergeist que me lleva de la mano, dice que no me fíe del ser humano”. Espineli sale de su propio cuerpo por desamor en un tema en el que contrastan los beats trance o hardcore con ese par de notas de piano, aunque reconoce que el exorcismo puede ser para bien, si es que su objeto de deseo acompaña: “al final no se está tan mal, no sé si quieres venir, me queda un hueco pa ti, solo pa ti, nadie más”.