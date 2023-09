Rodrigo Cuevas explica por qué Benidorm Fest no es para él

Rodrigo Cuevas está viviendo una de sus semanas más importantes del año. El pasado viernes publicó su tercer trabajo discográfico, ‘Manual de Romería’, que se ha convertido en nuestro Disco de la Semana. Ahora está sumergido en la promoción del disco y, para ello, ha visitado el plató de ‘Cafè d’idees’, donde ha hablado públicamente sobre si se ha presentado al Benidorm Fest.

Desde su primera edición en 2022, Rodrigo Cuevas ha sido uno de los nombres más reclamados por los eurofans para participar en la preselección española de Eurovisión. Sin embargo, el artista no había aclarado sus intenciones sobre una posible candidatura. Hoy, cuando se le ha preguntado al respecto, ha confesado que no se ha presentado y que tampoco planea hacerlo.

Los motivos los tiene claros: «Los eurofans son muy crueles y hunden a la gente, y yo no estoy para eso». El artista ha comentado que no quiere que nadie lo juzgue, tan solo su público, y que no desea ir a un programa «así de masivo»: «Quiero llegar al público a través del boca a boca, a través de una entrevista, a través de que me escuchen en la radio, en Spotify o donde sea». Rodrigo Cuevas ha confesado que no quiere ser tan famoso de un día para otro.

Además, ha expresado que le parece horrible que la «competitividad insana» que genera el fútbol haya saltado a la música, explicando que «los eurofans quieren mucho, pero quieren mal». No obstante, abre una pequeña puerta a la esperanza: «Cuando la gente aprenda a ver las competiciones con un poco más de deportividad iré, pero hasta entonces no».

El único de los participantes del Benidorm Fest que se ha manifestado por estas declaraciones ha sido Rayden, que ha aprovechado para felicitarle por su nuevo álbum. «Espero convencerte de que el Benidorm Fest no es un concurso donde competir, es un festival y espacio donde compartir relatos tan necesarios como el tuyo. Gracias por tu arte», ha escrito en Twitter.

La respuesta de Rodrigo Cuevas no se hizo esperar, y ha continuado en la línea de su discurso inicial: «Muchas gracias!! Me temo que no es lugar para mí, demasiada exposición, pero gracias por todo».

