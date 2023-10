‘Dreaming’ es una de las joyas perdidas de The National

The National son noticia porque se ha sabido que una telecomedia que idearon hace una década, y se dio por perdida en 2021, podría resucitar. Pero lo que sobre todo nos importa en España es que hoy 4 de octubre llegan a Madrid para presentar sus dos últimos discos en el WiZink Center (entradas, aquí). Aprovechamos para destacar una de las pistas de su reciente álbum sorpresa, ‘Laugh Track‘, como Canción del Día. Escogemos ‘Dreaming’.

El single principal de ‘Laugh Track’, tras haber publicado con anterioridad ‘Weird Goodbyes’ con Bon Iver o ’Space Invader’, es ‘Deep End (Paul’s In Pieces)’. Sin embargo, ‘Dreaming’ se ha revelado como una de las pistas más pegadizas, y una de las que más crecen con las escuchas, por mucho que no sea representativa de ese espíritu rockero que The National querían retratar en esta era. Para destacar esa parte, ya están tocando mucho en directo ‘Space Invader’ y ’Smoke Detector’.

Pero ‘Dreaming’ es toda una delicatessen en la composición de Aaron Dessner y Matt Berninger, y en la producción de Tucker Martine, quien ha trabajado con gente como Sufjan Stevens o The Decemberists. La grabación presenta una maravillosa conjunción de baterías, guitarras y elementos oníricos, recordando a las meticulosas producción entre el rock y la electrónica de U2. El fantástico trabajo de Daniel Lanois y Brian Eno para ‘Achtung Baby’, el de Flood y Howie B para los momentos más intimistas de ‘Pop’, o el de Jon Hopkins para Coldplay pueden venir a la mente.

En cuanto al texto, estamos ante una de las claras canciones de devoción total por parte de Matt Berninger, tan habituales en su repertorio dada su feliz vida marital. “Eres simplemente como te gustas a ti misma, social, brillante y prometedora, una personalidad perfecta, más allá de la imaginación”. Ante eso, el estribillo ofrece el leit motiv de la composición: “puedes dejar de soñar, yo soñaré por ti (…) todo se hará realidad”.

Volviendo a la sitcom que The National preparan, el show se llama ‘Das Apes’, ha sido un quebradero de cabeza cancelado y recuperado varias veces durante los últimos 9 años, pero parece que están decididos a llevarlo a cabo. Matt Berninger ha dicho en el NME: “Es autobiográfico, pero no solo sobre mi vida, también Walt Martin y Matt Barrick de The Walkmen han aportado historias. Mi hermano Tom es el héroe y él y yo hacemos de nosotros mismos. Mi mujer no sale pero la química y el ADN de todo el show es diferente a cualquier cosa que exista. Mola un montón, de verdad que me gusta mucho, es divertido”. El cantante dice que se parece al documental sobre The National, ‘Mistaken for Strangers’, que tiene el mismo espíritu, pero que no va a ser un documental fake.