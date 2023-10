Bruno Mars cancela su segundo concierto en Israel

La guerra declarada entre Israel y las milicias de Gaza han sorprendido a Bruno Mars en medio de una gira por allí. Este sábado por la mañana el grupo islamista palestino Hamás infiltraba decenas de hombres armados en Israel, provocando 300 muertos y 1500 heridos. Ha sido la mayor filtración en su territorio de la historia. En respuesta, el Ejército israelí ha bombardeado la Franja de Gaza, dejando 250 muertos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado el país “en guerra”.

Bruno Mars había actuado en Israel por primera vez el pasado miércoles, 4 de octubre, por la noche. Este sábado 7 de octubre tenía que ofrecer un segundo concierto en Tel Aviv, que ha tenido que ser cancelado.

El escueto comunicado dice simplemente que las entradas del concierto de Bruno Mars serán devueltas a las cuentas de origen. La última foto de Mars en Instagram es precisamente en Tel Aviv. Como se aprecia en Setlist, fue un concierto al uso de casi 20 canciones, incluyendo hits como ‘Leave the Door Open’ de su proyecto paralelo Silk Sonic, ‘Locked Out of Heaven’ y ‘Uptown Funk’ como bis.

