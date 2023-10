Paloma Faith estrena ‘How You Leave a Man’ y anuncia disco

Paloma Faith, una de las grandes vocalistas británicas de la actualidad, ha anunciado nuevo disco. ‘The Glorification of Sadness’ sale el 16 de febrero e incluye colaboraciones de Chase & Status, Kojey Radical o Låpsley, entre otros.

El concepto de «disco de divorcio» parece apropiado para hablar de ‘The Glorification of Sadness’. En 2022, Faith se separó de su pareja, y padre de sus hijos, Leyman Lahcine, después de nueve años de relación. Se rumorea que Paloma y Leyman se casaron en 2017 en secreto, algo que parece confirmar uno de los títulos confirmados en el nuevo disco de ella, ‘Divorce’.

Para colmo, el primer single de ‘The Glorification of Sadness’ presenta el gráfico título de ‘How You Leave a Man’. El tema retrata a un hombre que «hará todo lo que esté en su mano» para manipular a la persona y conseguir que no le abandone, a pesar de que sabe que esa persona se siente «cansada y humillada».

En cuanto a la música, a Paloma le ha salido una canción muy parecida a ‘Rolling in the Deep’ de Adele, algo evidente en la instrumentación y, sobre todo, en la melodía del estribillo. Como dato curioso, Charlie Puth es uno de los autores acreditados.

Más ganas da escuchar otro de los títulos confirmados, ‘Eat Shit and Die’. El disco contendrá 17 pistas en total, aunque el tracklist permanece guardado en un cajón. ‘Infinite Things‘, el hasta ahora último álbum de Faith, vio la luz en 2020.