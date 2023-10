Troye Sivan hace drag sonando a los últimos Daft Punk

Troye Sivan publica hoy su nuevo álbum, ‘Something to Give Each Other’. Aupado por ‘Rush‘, a la postre un hit global que supera los 130 millones de streamings solo en Spotify, el disco contiene sorpresas como la colaboración de Guitarricadelafuente en ‘In My Room’ o el aún más improbable sample de Jessica Pratt en ‘Can’t Go Back, Baby’.

Después del estreno de ‘Got Me Started‘, que samplea la melodía de ‘Shooting Stars’ de Bag Raiders, muy conocida en el mundo de los memes; y del lanzamiento de su magnífico videoclip, Troye tiene más sorpresas.

- Publicidad -

El nuevo single de ‘Something to Give Each Other’ es ‘One of Your Girls’ y, en el videoclip, Sivan hace drag. Sirviendo fantasía de supermodelo de finales de los años 90, o de Britney Spears en diferentes épocas, Troye trata de seducir a Ross Lynch, cantante de R5 y The Driver Era, y estrella de Disney Channel, y con su nuevo look da una original vuelta al significado de la canción.

‘One of Your Girls’ habla, en palabras de Troye, sobre sus experiencias «con chicos que nunca han estado con otros chicos, y que han mostrado interés en mí». La letra es prácticamente una súplica: «di lo que quieras, lo mantendré en secreto, llámame si te sientes solo, seré como una de tus chicas». Troye canta que ese chico posee la «llave de su corazón».

- Publicidad -

Musicalmente, ‘One of Your Girls’ es una nueva delicia synth-pop de Troye Sivan, producida por su mano derecha Oscar Görres. Aquí, la referencia evidente es Daft Punk, en concreto, su disco final, ‘Random Access Memories‘ (2013). El sonido de vocoders y baterías es tremendamente similar, y la energía melancólica de la canción también. Solo la incorporación de una guitarra acústica lleva ‘One of Your Girls’ a un lugar diferente, a los 90 más que a los 70.