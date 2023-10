Las memorias de Britney: primeros fragmentos

Britney Spears se siente más libre que nunca. Tras 14 años de tutela de su padre, la cantante está preparada para contar la historia de su vida en sus memorias. El libro verá la luz el 26 de octubre en España y, mientras tanto, la artista ha concedido una entrevista a People donde adelanta algunos titulares y muestra los primeros fragmentos de su autobiografía.

Entre los principales temas que Britney abordará en la obra será la tutela a la que estuvo sometida hasta noviembre de 2021. «Me convertí en un robot. Pero no solo un robot, sino una especie de niña-robot. Me habían infantilizado tanto que estaba perdiendo partes de lo que me hacía sentirme yo misma», escribe en el libro. «La tutela me despojó de mi feminidad y me convirtió en una niña. Me convertí más en un ente que en una persona sobre el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y en mi sangre; me la robaron».

- Publicidad -

«No había forma de comportarme como una adulta, ya que no me trataban como tal, así que retrocedía y me comportaba como una niña pequeña; pero entonces mi yo adulto volvía a entrar, solo que mi mundo no me permitía ser adulta». Britney reconoce en uno de los episodios que durante la tutela fue «una sombra de mí misma».

Además, la cantante también aborda la lucha interna que estaban atravesando su vida personal y su vida artística. «La mujer que hay en mí fue relegada durante mucho tiempo. Querían que fuera salvaje en el escenario, como ellos me decían, y que fuera un robot el resto del tiempo. Sentía que me estaban privando de esos buenos secretos de la vida, esos supuestos pecados fundamentales de indulgencia y aventura que nos hacen humanos. Querían quitarme ese carácter especial y que todo fuera lo más rutinario posible. Era la muerte de mi creatividad como artista».

- Publicidad -

Una de las grandes revelaciones de la artista a pocos días del lanzamiento de sus memorias es el aborto que atravesó durante su relación con Justin Timberlake. Britney confiesa que abortó porque él «no quería ser padre»: «Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia», escribe en la obra. «Pero Justin dijo que no estábamos preparados para tener un bebé, que éramos demasiado jóvenes. Si hubiera dependido de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre».

Britney Spears publicará ‘La mujer que soy’ la próxima semana en la mayor parte del mundo. Y lo hará sintiéndose en libertad: «Por fin soy libre para contar mi historia».

Britney Spears Opens Up: 'Finally Free' to Share Her Story in Bombshell Memoir & New Interview — 'No More Lies' (Exclusive) https://t.co/t3BqSptJmQ pic.twitter.com/qVo0OlMgcH — People (@people) October 17, 2023