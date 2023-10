‘El tren de la bruja’ debió ser otro macrohit de Joe Crepúsculo

Joe Crepúsculo tiene este mes dos fechas muy importantes: el viernes 20 de octubre actúa en La Riviera de Madrid y el viernes 27 de octubre estará en La [2] de Apolo en Barcelona. Es el momento de recuperar una de sus últimas producciones.

Crepus ha estado celebrando el 10º aniversario de su gran hit, ‘Mi fábrica de baile’, con un EP en el que aparecen remixes en clave de cumbia, conga, bulerías rock o en italiano de aquella canción. Camellos, Tomasito o Mexican Institute of Sound le han acompañado en este proyecto que tanto está degustando el público. Pero nos vamos a retrotraer un poco más para recuperar una de las joyas perdidas del que ha sido el último disco de Joe Crepúsculo hasta el momento, ‘Trovador tecno‘. No en vano fue uno de los mejores discos de 2022.

‘Trovador tecno’ se promocionó con singles como ‘Carreteras de pasión’, ‘Pensar el tiempo’, ‘Paranoia’ o ‘Jose House’. Incluso hubo una reedición deluxe del álbum con un nuevo tema llamado ‘Barcelona’. Quedaron en el tintero sin ser single de manera oficial grabaciones tan interesantes o divertidas como ‘Tecnocasa’, ‘Velo de maya’ o ‘El tren de la bruja’. Esta última es al fin nuestra Canción del Día hoy, tras un año y medio sin írsenos de la cabeza.

‘El Tren de la Bruja’ habla de alguien que está en la feria «todo el día», pero no es feliz, ni siquiera haciendo felices a los demás: «la dicha de otros paga mi comida, y de tanta alegría tengo triste la vida». Acosado por fantasmas interiores y una declarada adicción al alcohol («al final del día voy to pedo»), el narrador trata de levantarse al final, para proclamar que hay que perder el miedo a lo que nos depare la vida, de la misma forma que perdemos el miedo al «tren de la bruja». El tema parece buscar el momento en que la escoba deja de darnos terror para darnos risa: «a las brujas no hay que tenerles miedo / hay que tener miedo a tener miedo».

En entrevista con JENESAISPOP, Joe Crepúsculo situaba ‘El Tren de la Bruja’ como una de las pistas más oscuras del disco, pero con matices: «Yo quería que el disco fuera solar, que tuviera luz del día. Hay algún rasgo oscuro como ‘El Tren de la Bruja’, pero siempre hay una luz final». Asimismo, reconocía el tema influido por Camela pero también como «híbrido de muchas melodías». Su producción ciertamente como de feria, inclinaba la balanza hacia la euforia y la fiesta, como apuesto a que será el caso estos dos viernes en que este tema, seguro, formará parte del repertorio de Crepus tanto en Madrid como en Barcelona. Entradas, disponibles aquí.