Stephen Sanchez / Angel Face

En el contexto de sobresaturación musical de hoy, ¿cuánta atención te sobra para prestar a un disco de doo-wop en el año 2023? Probablemente el mismo que ha asegurado el éxito a los proyectos de Amy Winehouse, Duffy, Eli ‘Paperboy’ Reed, Sharon Jones o Leon Bridges en el pasado: cuando las canciones valen la pena, lo demás viene solo.

A Stephen Sanchez el éxito le ha pillado por sorpresa: ‘Until I Found You’, su balada de 2021, inspirada en los años 50, se ha convertido en uno de los mayores éxitos de los últimos años, en un viral inagotable que se ha pasado dos años enteros entre los hits más escuchados en todo el mundo. Lejos de quemarse, la canción ha funcionado casi igual de bien con Em Beihold en el remix publicado después.

- Publicidad -

Ante este escenario, Sanchez ha tenido carta blanca para hacer el disco que ha querido. ‘Angel Face’ es su homenaje al pop retro de los años 50 y 60, y las canciones toman exactamente los caminos que esperas. El doo-wop marca el sonido por ejemplo del baladón ‘Be More’, que a David Lynch le habría encantado meter en la banda sonora de ‘Twin Peaks’, sobre todo por el falseto del final; pero también el rock n’ roll primigenio es una referencia en ‘Shake’, que parece de Chuck Berry, mientras la torch song truculenta de Roy Orbison influye muy claramente ‘Death of the Troubadour’.

Pero Sanchez no ha querido quedarse en el pastiche, en el mero homenaje, y le ha dado a ‘Angel Face’ una pátina vagamente conceptual. En el disco, Sanchez interpreta al Trovador Sanchez, un cantante de los años 50 que se enamora de Evangeline, la novia del jefe de una banda criminal. La romántica historia termina más o menos como esperas, pero para siempre nos queda precisamente ‘Evangeline’, una balada suplicante y maravillosa como muchas de la época favorita de Sanchez, que puede ser la mejor que el joven ha escrito.

- Publicidad -

Sanchez, un talento que no solo sabe escribir buenas canciones de pop retro, sino que también sabe cantarlas muy bien, brinda en ‘Angel Face’ muchas de las virtudes que ya estaban presentes en ‘Until I Found You’. El disco se abre con una balada preciosa, ‘Something About Her’, después se anima con el rock inocente de ‘Only Girl’ y termina de la manera más intimista posible, con una cancioncilla llamada ‘Send My Heart with a Kiss’ a la que se ha dejado el sonido del siseo de una cinta, como si fuera de ese Elvis Presley que grababa una canción (‘My Happiness’) por primera vez.

El gran talento de Sanchez, que ha llamado la atención de Elton John, ofrece otro buen momento en ‘I Need You Most of All’, una tierna balada que recuerda a los Mavericks, pero se va perdiendo en el pastiche cuando la fortaleza de las canciones afloja, como en el blues-rock de ‘High’ o en el country de ‘Caught in a Blue’. No obstante, el disco se compromete con su estética y la sabe llevar hacia diferentes lugares sin desmoronarse. ‘Angel Face’ se desmarca de todo y cumple.