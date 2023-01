Stephen Sanchez es uno de los artistas que más pueden dar que hablar en 2023. La gente no se cansa de ‘Until I Found You‘, su canción de 2021, que sigue entre las más escuchadas en todo el mundo dos años después (en su versión posterior con Em Beihold), y el cantante estadounidense sigue fiel a su estilo de pop clásico, apegado al sonido de los años 50 y 60.

Precisamente a los 60 nos lleva el nuevo single de Sanchez, ‘Evangeline’, y no solo porque traiga nombre de persona (en concreto de mujer), a lo ‘Cecilia’ de Simon & Garfunkel o ‘Manuela’ de Julio Iglesias. La composición de ‘Evangeline’ se basa en la de ‘Honey‘, el éxito de Bobby Goldsboro de 1968, que fue número 1 en Estados Unidos durante cinco semanas y llegó a vender más un millón de copias. ‘Honey’ fue uno de los mayores éxitos de aquel año.

Sanchez cuenta que no suele escribir con samples de base, pero que, cuando escuchó ‘Honey’, ‘Evangeline’ le salió en quince minutos. Y, con la colaboración de Trent Dabbs y Nick Lobel (quien tuvo la idea de samplear el hit de Goldsboro), el resultado es oro. ‘Evangeline’ es una señora torch ballad que suena todo lo romántica que cabe esperar: «seré tu almohada, seré tu cama, protegeré tus sueños mientras descansas», canta Sanchez, «enfermo» de amor.

Atemporal como lo han sido tantas canciones de otras revisionistas de los 50 y 60 como Duffy, Amy Winehouse o las Pipettes, ‘Evangeline’ es maravillosa en todo su romanticismo, tanto que a alguien podrá llegarle a empalagar. Le pasó a una persona que odiaba tanto ‘Honey’ que la llamó la «peor canción de la historia», después de escucharla sin parar en la radio. Resulta que la letra habla de la mujer de Goldsboro, que ha fallecido, y es sensiblera a más no poder. ‘Evangeline’ no teme serlo en absoluto.





