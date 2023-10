Neil Young reúne en una sola pista 13 clásicos regrabados

Neil Young, recientemente reivindicado por Sufjan Stevens en su disco ‘Javelin‘, sigue regalando novedades a sus seguidores. ‘Chrome Dreams’, su disco «perdido» grabado entre 1974 y 1976, vio la luz el pasado mes de agosto, y ahora se anuncia otro.

Pero no os hagáis ilusiones: ‘Before and After’ será simplemente un disco de versiones acústicas. Young ha armado el repertorio escogiendo canciones de toda su carrera. Y se ha dado el capricho de reunirlas todas en una única pista de 48 minutos.

- Publicidad -

‘Before and After’ sale el 8 de diciembre, y ya puede escucharse la primera mitad a través de Youtube. Jeff Tweedy de Wilco es uno de los músicos acreditados, en este disco producido por Young junto a Lou Adler, en el que Young ha tocado la mayoría de instrumentos.

En un comunicado, Young cuenta que ‘Before and After’ reúne las «canciones de su vida», regrabadas, creando «un montaje musical sin comienzo ni final». «El sentimiento está capturado, no en fragmentos, sino en una pieza completa», narra.

01 I’m The Ocean

02 Homefires

03 Burned

04 On The Way Home

05 If You Got Love

06 A Dream That Can Last

07 Birds

08 My Heart

09 When I Hold You In My Arms

10 Mother Earth

11 Mr. Soul

12 Comes A Time

13 Don’t Forget Love



- Publicidad -