Melenas y Ortiga, entre los seleccionados para GPS 14

Hoy han sido anunciados los 22 grupos y solistas seleccionados para la edición 14 de Girando Por Salas, iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte.

En la lista destacan nombres como Melenas, Chica Sobresalto, Lisasinson u Ortiga. Los 22 seleccionados recibirán ayudas para la celebración de conciertos dentro de un circuito de salas que actualmente roza las 200 por toda España. Con esto se pretende fomentar la música popular en los distintos territorios del país.

Por otro lado, cada artista deberá realizar sus conciertos fuera de la Comunidad Autónoma en la que resida, tratando de difundir la música de cada uno de ellos más allá de su ámbito de influencia natural. Además, también recibirán una ayuda para la producción y promoción discográfica de sus trabajos, potenciando con ello tanto la producción discográfica como la estabilidad del circuito de salas de música en directo.

Los artistas han sido elegidos, aparte de por un jurado, por el público, que votó a sus bandas y solistas preferidos a través de la web de Girando por las Salas. Los 20 más votados contaron con un voto extra a sumar a los que puede otorgarle el comité de selección. De los 22 seleccionados, 3 han contado con apoyo del voto popular.

Estos son los 22 artistas seleccionados:

ALBA ARMENGOU TRÍO

BEN YART

CHICA SOBRESALTO

DIEGO GUERRERO

ELANE

FERNANDO RUBIO

FRANVVI

FROM

GILIPOJAZZ

LADY BANANA

LISASINSON

LOS 300

MARILIA MONZÓN

MELENAS

MERITXELL NEDDERMANN

MONTANA

ORTIGA

SABELA

SHARON BATES

SIENNA

THE SON OF WOOD

TRES CALADAS