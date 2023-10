La Zowi, Juan Wauters, Ichiko Aoba… en el 23º aniversario de Razz

La sala barcelonesa Razzmatazz cumple 23 años y, como ha venido siendo habitual, celebra su aniversario programando todo un mes de música en directo. La celebración arranca el próximo miércoles 1 de noviembre con el primero de los dos conciertos de Love of Lesbian, que vuelven a actuar el día siguiente, el jueves 2.

Junto a este primer concierto inaugural, otros tantos directos y sesiones de DJs pasarán por las diferentes salas de Razzmatazz hasta el próximo 30 de diciembre. El cartel se compone tanto de artistas ya consagrados, como Iván Ferreiro, como de nuevos talentos, como Marc Seguí.

- Publicidad -

Además, se han sumado a la fiesta Agar Agar, Biznaga, Brass Against, Cráneo & Bejo (Fuego Live!), Cruz Cafuné, Dylan Leblanc, El Canijo de Jerez, Enemic Interior, Fear Factory, French 79, Hard Gz, Ichiko Aoba, Joan Miquel Oliver, Juan Wauters, Karina La Voz, LA M.O.D.A, La Zowi (Fuego Live!), Lágrimas de Sangre, Larkin Poe, Lori Meyers, Los Yolos, Madison McFerrin, Mama Dousha, Morgan, Pantha Du Prince, Recycled J, Saturna vs Saturnazos, The Kleejos Band y Wedge.

También Arde Bogotá se encuentran confirmados en la programación por el 23º aniversario de Razzmatazz. No obstante, Razzmatazz confirma que las entradas para este concierto están agotadas.

- Publicidad -

2023 ha sido un año de novedades para Razzmatazz, con novedades e iniciativas puestas en marcha como la incorporación de la figura de la Orientadora de Igualdad en las sesiones de club, en colaboración con el OCH (Observatori Contra la Homofobia). También se ha dado a conocer la campaña All Together Razz, alrededor de la idea de la diversidad. Diversidad musical para el público, entendida desde la inclusión, el respeto, el baile y la diversión.