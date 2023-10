MGMT presentan disco con baladón que «suena a Oasis»

MGMT escogen el día de Halloween para anunciar nuevo disco: ‘Loss of Life’ sale el 23 de febrero vía Mom + Pop (ya no están en Columbia) e incluye la primera colaboración en un disco de MGMT de toda su carrera, por parte de nada menos que Christine and the Queens. ‘Dancing in Babylon’ es el tema que une a MGMT con la autora del increíble ‘Paranoïa, Angels, True Love‘.

El dúo de Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser ha trabajado en las 10 canciones de ‘Loss of Life’ con el productor Patrick Wimberly (Beyoncé, Lil Yachty) y con su habitual colaborador Dave Fridmann (The Flaming Lips, Spoon), quien ha mezclado el álbum al igual que lo hiciera con sus últimos cuatro trabajos. Daniel Lopatin, es decir, Oneohtrix Point Never, ha proporcionado producción adicional, así como Brian Burton de Danger Mouse.

El primer single de ‘Loss of Life’ es la pista 2, ‘Mother Nature’. Se trata de tremendo baladón animado con guitarras acústicas y eléctricas que suena -bastante- inspirado en los Beatles. Observación que la misma nota de prensa oficial confirma indirectamente, pues dice textualmente que «una parte» de ‘Mother Nature’ «suena a Oasis». Blanco y en botella.

Hay algo de Oasis y por tanto de los Beatles en más de una parte de ‘Mother Nature’, y por tanto es fácilmente una de las canciones más clásicas-y-atemporales (porque esto es un género musical) de MGMT. Ellos, que ya habían jugado a los años 70 en su infravalorada obra maestra, ‘Congratulations‘ (2010), presentan ahora una canción que, en sus palabras, «describe la mitología arquetípica de MGMT de un héroe que intenta conseguir que el otro héroe emprenda el viaje que “debe” emprender».

‘Mother Nature’ llega con un videoclip animado producido por Jordan Fish, viejo colaborador de MGMT. En el clip, dos amigos animales llamados Perro y Tortuga se unen para acabar con un malvado coleccionista de mascotas. Fish dice que «espero que la historia haga feliz a la gente y haga conectar a familia, amigos e incluso el reino animal».

‘Loss of Life’ será el sucesor de ‘Little Dark Age‘. El último disco de MGMT hasta la fecha, publicado en 2018, dio al grupo dos de los mayores éxitos de su carrera, el tema titular (el más escuchado en Spotify actualmente) y ‘When You Die’.

1. Loss Of Life (part 2)

2. Mother Nature

3. Dancing In Babylon (featuring Christine and the Queens)

4. People In The Streets

5. Bubblegum Dog

6. Nothing To Declare

7. Nothing Changes

8. Phradie’s Song

9. I Wish I Was Joking

10. Loss Of Life