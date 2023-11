The Smile anuncia ‘Wall of Eyes’ y lanza su carta de presentación

Tras su disco debut en 2022, The Smile está preparado para escribir un nuevo capítulo con ‘Wall of Eyes’. El álbum que sigue a su anterior ‘A Light For Attract Attention’ verá la luz el 26 de enero del próximo año y estará compuesto por 8 canciones.

‘Wall of Eyes’ ha sido grabado entre Oxford y Abbey Road Studios. Además, ha sido producido y mezclado por su colaborador anterior Sam Petts-Davies y cuenta con arreglos de cuerdas de la London Contemporary Orchestra.

El grupo ha aprovechado el anuncio para lanzar ‘Wall of Eyes’, el tema que abre y pone título al disco y que, aunque se trata ya del segundo adelanto que escuchamos (pues la séptima pista, ‘Bending Hectic’, salió en junio), sirve como carta de presentación del nuevo proyecto del grupo.

En la canción, The Smile vuelve a optar por un instrumental tranquilo que trate de enfatizar la producción, aunque sin esta vez conducir a los sonidos inquietantes que ponían fin a ‘Bending Hectic’. Ambas, no obstante, guardan en común su larga duración: ‘Wall of Eyes’ alcanza los cinco minutos, mientras que ‘Bending Hectic’ llega hasta los ocho.

El grupo también ha compartido, junto al lanzamiento de la nueva canción, el videoclip de la misma, que ha sido digirido Paul Thomas Anderson. Asimismo, ha desvelado que prepara una gira europea para marzo de 2024, con fechas en Reino Unido que incluyen Londres, Manchester y Glasgow.

Este es el tracklist de ‘Wall of Eyes’:

1. Wall Of Eyes

2. Teleharmonic

3. Read The Room

4. Under Our Pillows

5. Friend Of A Friend

6. I Quit

7. Bending Hectic

8. You Know Me!