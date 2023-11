Billie Eilish confiesa que nunca se sintió «como una mujer»

Un tema que siempre ha perseguido a Billie Eilish desde sus comienzos es la sexualidad, del que siempre ha tratado de alejarse. Su música o hasta su forma de vestir han servido como perfecta reivindicación en contra de una industria que la examinó con lupa desde sus comienzos. Pese a que pocas veces ha hablado sobre ello en profundidad, ha visto la oportunidad perfecta para hacerlo en una entrevista concedida a Variety, de la que es portada.

Aunque ha pasado gran parte de su vida pensando que no le gustan las mujeres, Eilish reconoce que «nunca he sentido que pudiera sentirme tan bien con las chicas». «Las quiero mucho. Me encantan como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad», añade. La artista cuenta que tiene «profundas conexiones» con «las mujeres de mi vida, mis amigas, mi familia». «Me atraen físicamente. Pero también me siento intimidada por ellas, por su belleza y su presencia», confiesa.

Con respecto a la sexualización que ha evitado por parte del público y los medios de comunicación, Billie Eilish explica que «no intentaba que la gente no me sexualizara, pero no quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente». «No era lo bastante fuerte y segura para mostrarlo. Si lo hubiera mostrado en aquel momento, me habría quedado completamente destrozada si la gente hubiera dicho algo», cuenta a Variety.

Pero Eilish también se sincera con respecto a la feminidad: «Nunca me he sentido mujer, para serte sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme a mí misma de que soy una chica guapa». «Me identifico con los pronombres femeninos y cosas así, pero nunca me he sentido realmente una chica», comenta.

La artista también recuerda la primera vez que se atrevió a llevar una camiseta de tirantes en público a los 16 años. «Te pones algo revelador y todo el mundo te dice: «Pero, ¿no querías que la gente te sexualizara?». Ella muestra su claro enfado: «Soy literalmente un ser que a veces es sexual. ¡Que os jodan!».

Finalmente, Billie Eilish compara esta situación con la de los hombres, de los que dice que «nadie dice nada» en alusión a sus cuerpos. «Si eres musculoso, guay. Si no lo eres, guay. Si eres delgado, guay. Si tienes cuerpo de padre, guay. Si eres regordete, ¡te encanta! A todo el mundo le gusta. ¿Sabes por qué? Porque las chicas son agradables. No les importa una mierda porque vemos a la gente tal y como es». Pese a estas declaraciones, se calcula que solo en Estados Unidos unos 10 millones de hombres sufren dismorfia corporal por las mismas razones que las mujeres.

